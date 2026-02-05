Frío ‘pega’ a turismo en Hidalgo por neblina y bajas temperaturas

La región del corredor turístico de la montaña en Hidalgo enfrenta condiciones climáticas adversas que han comenzado a impactar la movilidad y la actividad turística, debido a la presencia de neblina densa y temperaturas cercanas a los cero grados.

De acuerdo con reportes de autoridades estatales, municipios con alta afluencia de visitantes como Mineral del Monte, Huasca de Ocampo y Mineral del Chico, así como Atotonilco el Grande y Omitlán, han registrado bancos de niebla persistentes que reducen de forma considerable la visibilidad en tramos carreteros.

Estas condiciones han complicado el acceso a los destinos turísticos, principalmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, lo que ha generado menor flujo de visitantes y retrasos en traslados, de acuerdo con prestadores de servicios locales.

Autoridades llamaron a los habitantes y turistas a extremar precauciones ante las bajas temperaturas. Emmanuel Rincón

Neblina y riesgo en carreteras del corredor turístico

Protección Civil estatal advirtió que la combinación de humedad, bajas temperaturas y neblina provoca que el pavimento se vuelva resbaladizo, aumentando el riesgo de accidentes vehiculares en caminos de montaña y carreteras secundarias.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la zona, especialmente en curvas y pendientes pronunciadas, donde la visibilidad puede reducirse a pocos metros.

Entre las recomendaciones para la conducción se encuentra encender las luces del vehículo en todo momento, utilizar intermitentes y faros antiniebla, mantener una velocidad moderada y evitar maniobras de rebase. En casos donde la visibilidad sea nula, se recomienda detenerse en un sitio seguro hasta que las condiciones mejoren.

Frente frío 33 mantiene bajas temperaturas en Hidalgo

Las condiciones climáticas están asociadas al ingreso del frente frío número 33, que afecta a Hidalgo y a otras entidades del país. Este sistema mantiene temperaturas bajas, ambiente húmedo y la probabilidad de chubascos con acumulaciones de entre cinco y 25 milímetros en diversas regiones del estado.

Las autoridades estatales señalaron que estas condiciones podrían mantenerse durante los próximos días, por lo que no se descartan descensos adicionales en la sensación térmica, principalmente en zonas altas del corredor de la montaña. Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Además de las medidas viales, Protección Civil emitió recomendaciones para la población local y los turistas que visitan la región:

Abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura.

Proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Evitar la exposición prolongada al frío, sobre todo durante la madrugada y la noche.

Mantenerse informados a través de reportes oficiales sobre las condiciones meteorológicas.

En caso de viajar, planear rutas con anticipación y considerar retrasos por neblina o lluvia.

RLO