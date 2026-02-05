Asesinan a exdirigente del PRI en la Costa Chica de Guerrero

La mañana de este jueves fue asesinado a balazos el exdirigente del PRI en el municipio de Azoyú, Humberto Quezada Justo, quien era director de una escuela en ese municipio de la Costa Chica, en Guerrero.

El atentado ocurrió cuando el maestro se dirigía a su escuela en la carretera que va a Azoyu a la altura de la comunidad de la Crucita, en el trayecto ocurrió el ataque.

El profesor era director de la escuela primaria Benito Juárez que se encuentra en la comunidad de Zapotitlan De la Fuente.

El exdirigente del PRI ejecutado era primo del actual alcalde, Luis Justo Bautista. En abril del 2025, el padre del alcalde, Luis Justo Herrera, fue asesinado a balazos en su rancho "Los dos potrillos".

El dirigente estatal del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, publico una esquela dando el pésame a la familia y lamentó lo ocurrido.

El exdirigente del PRI en el municipio de Azoyú, Humberto Quezada Justo Foto: Especial

