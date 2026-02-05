Hernán Bermúdez comparece ante juez por extorsión y secuestro desde El Altiplano

Este jueves, Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Comandante H” o “El Abuelo”, y señalado como líder del grupo criminal La Barredora, compareció de manera virtual en una audiencia intermedia desde el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

La sesión, celebrada a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación, se realizó vía Zoom en el Juzgado Noveno de Control de Villahermosa, Tabasco, bajo la supervisión del juez Ramón Adolfo Brown Ruiz.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, confirmó previamente la modalidad remota debido a la reclusión del imputado.

La audiencia tardó aproximadamente dos horas y media, según fuentes federales consultadas. Durante la diligencia, la Fiscalía General del Estado presentó a un testigo clave relacionado con las imputaciones por extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa que pesan contra Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández.

El caso contra el presunto fundador de La Barredora —grupo vinculado por autoridades al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— avanza en el fuero común.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 se concedió una prórroga de tres meses a la Fiscalía estatal para fortalecer las líneas de investigación y recabar pruebas adicionales.

Dicha prórroga vence el 24 de marzo de 2026, por lo que se anticipa que ese mes la autoridad presentará la acusación formal que dará paso a la etapa de juicio oral en este proceso penal de alto impacto en Tabasco.

La comparecencia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, en medio del hermetismo que ha caracterizado las etapas previas del caso.

