Aseguran 133 mil litros de huachicol en Hidalgo durante operativos semanales

En la última semana, autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron más de 133 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita durante operativos realizados en distintos puntos de Hidalgo.

La información fue confirmada durante la más reciente sesión del Gabinete de Seguridad estatal, en la que se informó que los aseguramientos forman parte de la estrategia permanente para combatir el robo de combustible en zonas consideradas prioritarias.

Aseguramientos en municipios del estado

De acuerdo con el reporte oficial, los primeros operativos se realizaron en Tulancingo, Ixmiquilpan y Tizayuca, donde personal de seguridad detectó actividades irregulares relacionadas con el traslado ilegal de hidrocarburo.

En estos puntos se aseguraron dos vehículos y aproximadamente 2 mil 100 litros de combustible.

Las autoridades precisaron que los patrullajes y revisiones se efectuaron a partir de reportes e inteligencia operativa que permitieron identificar rutas y horarios utilizados para el traslado del combustible ordeñado.

Detenciones y decomisos de mayor escala

En una segunda intervención, considerada de mayor alcance, las fuerzas de seguridad lograron la detención de dos personas y el aseguramiento de dos tractocamiones, tres pipas y cuatro autotanques, los cuales transportaban cerca de 127 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado.

Este aseguramiento representó el mayor volumen recuperado durante la semana y fue resultado de operativos coordinados entre corporaciones federales, estatales y municipales. Incidencia en la región de Tula

Las acciones también se extendieron a la región de Tula, identificada por las autoridades como una de las zonas con mayor incidencia en el delito de robo de combustible.

En ese punto se reportó la detención de seis personas, la recuperación de seis vehículos con reporte de robo, así como el aseguramiento de un arma larga, diversas dosis de droga y alrededor de 4 mil litros adicionales de combustible.

Las autoridades no detallaron si los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, pero indicaron que las investigaciones continúan para determinar su posible relación con grupos dedicados al huachicol en la región.

El gobierno estatal informó que los operativos contra el robo de hidrocarburos se mantendrán de forma permanente, al tratarse de un delito de alto impacto que afecta la seguridad pública, la economía y el medio ambiente en la entidad.

RLO