Durango registra 19 casos de sarampión

Un total de 19 casos de sarampión fueron confirmados por la Secretaría de Salud, detectándose en las últimas horas, dos pacientes nuevos con este padecimiento en Durango.

De acuerdo al reporte de la dependencia estatal de esta cifra 12 corresponden a la capital; 5 son de Mezquital, 1 en Vicente Guerrero y 1 en el municipio de Gómez Palacio.

Citlalli Solís, directora de la Secretaría de Salud, manifestó que una persona con la infección, con tan solo toser pude contagiar a 18 personas.

Puntualizo que este viernes se instalará un macro centro de vacunación en Gómez Palacio, intensificando todas las zonas.

Detallo que si se confirma un caso sospechoso se inicia un cerco epidemiológico y bloqueo vacunal, que consiste en acudir personal de la Secretaría y 25 cuadras a la redonda se hace un sondeo casa por casa de esquema de vacunación.

Citlalli Solís destacó finalmente que Durango registró en el 2025 un total de 40 casos de sarampión.

Síntomas del sarampión

El primer síntoma típico es la aparición de fiebre, de por lo menos tres días, tos, nariz “moqueante” y conjuntivitis (ojos rojos).

La fiebre puede alcanzar los 40°C y en pacientes con un sistema de defensa debilitado puede desarrollarse neumonía.

Tratamiento

No hay un tratamiento específico o terapia para el sarampión. La mayor parte de los pacientes con sarampión sin complicaciones se recuperarán con descanso, tratamiento de ayuda y para los pacientes graves el manejo se da de acuerdo a las complicaciones.

¿Qué debes hacer para prevenirlo?

La mejor protección contra el sarampión para los niños, es la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis); para adolescentes y adultos la doble viral (sarampión y rubéola), según el Programa Universal de Vacunación.

Si estás seguro de que ya padeciste sarampión durante tu infancia o adolescencia, no es necesario vacunarte.

Reproducir

JCS