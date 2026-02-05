Balacera en centro de Monterrey deja siete heridos

Un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos que venden droga en las inmediaciones del Mercado Juárez, en Monterrey, Nuevo León, dejó un saldo de siete personas lesionadas, este jueves.

Los hechos se registraron sobre la avenida Benito Juárez entre Aramberri y Modesto Arreola, en pleno centro de la ciudad.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que recibió el reporte de una balacera en el centro de la ciudad y al arribar agentes ministeriales de esa corporación confirmaron cinco mujeres lesionadas y dos hombres.

Los heridos fueron identificados como Norma "N", de 43 años; Diego "N", de 60 años; Raquel "N", de 42 años; Ofelia "N", de 55 años, Éricka "N", de 43 años, Alizon "N", de 16 y Gilberto "N", de 46 años.

Los lesionados fueron trasladados a los Hospitales 21 del IMSS y al Metropolitano. Se reportan sin heridas de consideración.

Hasta el momento, la Fiscalía investiga la participación de cuatro sujetos en los hechos.

La avenida Juárez es una de las más concurridas en el centro de Monterrey.

El Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Monterrey informó que los hechos se derivaron de un enfrentamiento entre grupos antagónicos que se toparon en la zona.

Lo que sucede es que encuentran ahí dos grupos antagónicos o dos gentes que andan vendiendo droga y como que discuten al menos uno de ellos saca un arma y hace varias detonaciones", indicó.

Las balas alcanzaron a las personas que transitaban por el lugar. "Las balas cuando van perdidas en su trayectoria lesionan a siete personas", estableció.

Mencionó que tienen las imágenes de por lo menos cuatro sospechosos a través de las cámaras del C4 las cuales serán entregadas a la Policía Ministerial para las indagatorias correspondientes.

El funcionario municipal señaló que el área ha sido identificada con una zona de alta incidencia delictiva donde el año pasado se detuvieron a más de 800 personas por diversos delitos como narcomenudeo, porte de armas, lesiones, robo de vehículos y robo a transeúntes entre otros.

Nosotros hacemos las detenciones cuando vemos alguna persona de características sospechosas y es diario que detenemos droga, cristal, armas, vehículos robados, motocicletas robadas", detalló.

Una niña de 16 años entre los lesionados

Tras el ataque armado registrado la tarde de este jueves en el corazón de Monterrey, las autoridades estatales han revelado la identidad y edades de las siete personas que resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego.

El incidente, ocurrido en el cruce de las calles Aramberri y Benito Juárez, afectó a un grupo de ciudadanos cuyas edades oscilan entre los 16 y los 60 años, reflejando la vulnerabilidad de los transeúntes en una de las zonas comerciales más concurridas del estado.

De acuerdo con la información preliminar de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el grupo de lesionados está compuesto mayoritariamente por mujeres.

El caso que mayor preocupación generó entre los testigos fue el de Alizon, una joven de tan solo 16 años, quien se encontraba en la zona al momento de las detonaciones.

Traslados y estado de salud

Inmediatamente después del reporte de auxilio, paramédicos de diversas corporaciones realizaron el triage para priorizar la atención de los heridos. Cuatro de las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital 21 de Zona del IMSS, mientras que las tres restantes ingresaron al Hospital Metropolitano.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del evento, el reporte médico preliminar indica que ninguno de los siete lesionados presenta heridas que pongan en riesgo su vida.

La mayoría de los impactos fueron catalogados como lesiones que no comprometen órganos vitales, permitiendo que los afectados se encuentren actualmente estables y bajo observación.

