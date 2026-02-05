Recorren comunidades de Huixquilucan ante temperaturas congelantes

Las temperaturas de entre cero y dos grados son resentidas por cerca de cinco mil vecinos que se encuentran en situación vulnerable, principalmente en las zonas altas del municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Ante ello, Protección Civil municipal realiza recorridos por la cabecera municipal y en las comunidades consideradas como las zonas más vulnerables.

Estas son:

El Guarda

El Hielo

Ignacio Allende

La Cañada

La Cima

La Glorieta

Llano Grande

Magdalena Chichicaspa

Piedra Grande

San Bartolomé Coatepec

San Cristóbal Texcalucan

San Francisco Dos Ríos

San Jacinto

San José Huiloteapan

San Juan Yautepec

Santa Cruz Ayotuxco

Santiago Yancuictlalpan

Zacamulpa

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Huixquilucan recomendó a la población extremar precauciones, principalmente, a quienes viven en las zonas altas, donde el termómetro ha llegado a marcar entre cero y cinco grados Celsius.

El “Operativo Invernal 2025” contempla un monitoreo 24/7 en las comunidades identificadas como prioritarias Foto: Especial

Operativo se extenderá a marzo

Cabe resaltar que desde 21 de diciembre en Huixquilucan se puso en marcha un operativo que durará hasta finales de marzo, con el fin de proteger a la población más vulnerable del descenso de temperaturas, con la finalidad de evitar incidentes, como hipotermia, neumonía o infecciones respiratorias.

“Parte de esta estrategia es incrementar los recorridos en zonas donde se presentan temperaturas bajas, brindar protección y atención en caso necesario, principalmente a personas expuestas a condiciones climáticas adversas para procurar su salud. Es de suma importancia que la población atienda las recomendaciones de Protección Civil, para cuidar a los más vulnerables, principalmente, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores”, dijo la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

Agregó que el “Operativo Invernal 2025” contempla un monitoreo 24/7 en las comunidades identificadas dentro del territorio con las más bajas temperaturas en esta temporada.

El “Operativo Invernal 2025” contempla un monitoreo 24/7 en las comunidades identificadas como prioritarias Foto: Especial

Agregó que, en coordinación con autoridades estatales y federales, se llevarán a cabo recorridos matutinos y nocturnos, pues también durante esta época se dificulta la visibilidad debido a la neblina.

Recomendaciones a la población

Además, se distribuirán cobijas y ropa abrigadora a la población que más lo necesita, con el propósito de actuar de manera inmediata ante un descenso extremo, con el fin de proteger a las familias huixquiluquenses.

De igual manera, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Huixquilucan emite una serie de recomendaciones a la población para protegerse en esta temporada invernal, como vestirse con el “método de cebolla” que consiste en cubrirse con varias prendas.

Hacer lo mismo con el rostro, cabeza, manos y orejas; tomar líquidos calientes; comer frutas y verduras ricas en vitamina C; beber mucha agua; evitar el uso de anafres o braseros; prestar atención especial a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

El “Operativo Invernal 2025” contempla un monitoreo 24/7 en las comunidades identificadas como prioritarias Foto: Especial

*DRR*