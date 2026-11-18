El Frente Frío número 6 en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, genera lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes en Campeche y Quintana Roo, y chubascos en Puebla y Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Destacó que la masa de aire polar asociada al sistema frontal, mantendrá el ambiente frío a fresco durante la mañana en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Señaló que además hay un evento de "Norte" con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en la costa de Veracruz (centro y sur), y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas.

En tanto, el Frente Frío número 7 favorecerá rachas fuertes de viento en el noroeste del país, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, mientras que canales de baja presión y el ingreso de humedad favorecerámn lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluyendo el Valle de México.

El SMN agregó que se esperan temperaturas diurnas mínimas de -5 a 0 grados en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, por la tarde se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Sonora (sur), Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa), y de 30 a 35 grados en Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.