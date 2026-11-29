Un ataque a balazos dejó a un adolescente de 14 años lesionado, así como a una mujer en García, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados este domingo en la calle Rosas en la colonia Real San Joaquín tercer sector, donde resultaron heridos el menor identificado como Iker, así como una mujer de nombre Liliana de 28 años.

Elementos de Protección Civil de García atendieron a las víctimas de disparos y los trasladaron para su atención médica.

En los hechos resultó dañado una unidad de la marca Acura en color blanco con placas de circulación del estado de Coahuila.

Trascendió que los pistoleros que habrían hecho los disparos fueron cuatro y viajaban a bordo de motocicletas.

Policías municipales se encargaron de resguardar la zona mientras que agentes ministeriales se encargaron de las primeras investigaciones.

Los hechos ocasionaron una intensa movilización en la zona.

Apenas el pasado 16 de noviembre un ataque armado en la comunidad Boca del Refugio en el ayuntamiento de Galeana dejó a tres integrantes de una familia sin vida, el padre de familia y sus dos hijos menores de edad.