Frente frío 50 provocará lluvias fuertes y descenso de temperatura en gran parte del país

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El frente frío número 50, fuera del pronóstico de la temporada, se extenderá sobre el norte y occidente del Golfo de México hasta el oriente del territorio nacional. En interacción con un canal de baja presión, provocará lluvias puntuales fuertes e intervalos de chubascos en zonas del noreste, oriente, sur y sureste del país.

En tanto, la masa de aire frío asociada al sistema frontal refrescará las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destacó que se esperan lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en regiones de Jalisco (este), Michoacán (norte y oeste), Guanajuato (sur y suroeste), Hidalgo (este y noreste), Puebla (norte), Estado de México (norte y suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (norte, este y oeste), Chiapas (noroeste, norte y sur), Veracruz (norte) y Tabasco (sur).

Además, habrá intervalos de chubascos en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Sonora y Sinaloa.

Por otra parte, se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Veracruz; el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); Chihuahua, y con tolvaneras en Baja California. También se pronostican rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Durango, Puebla y Yucatán, y posibles tolvaneras en Baja California Sur.

Asimismo, se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

El SMN agregó que, a pesar del frente frío número 50, continuará la onda de calor en regiones de Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos (suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste). Finalizará en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Se estiman temperaturas máximas superiores a 45 grados en regiones de Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte), y de 40 a 45 grados en zonas de Baja California (noreste), Baja California Sur (oeste y sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (oeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y este), Chiapas (suroeste) y Yucatán (oeste).

También se pronostican temperaturas de 35 a 40 grados en áreas de Coahuila (noroeste y suroeste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Tamaulipas (sur), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche (norte) y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en sitios de Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.