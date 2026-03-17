Frente frío 41 deja afectaciones en 41 municipios de Veracruz

El paso del frente frío 41 provocó afectaciones en 41 municipios del estado de Veracruz, donde se registraron rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, de acuerdo con los reportes oficiales emitidos este martes 17 de marzo. Las autoridades estatales confirmaron que, a pesar de la magnitud del evento, se mantiene saldo blanco sin pérdidas humanas.

Las rachas intensas que, de acuerdo con expertos, equivalieron a las rachas generadas por un huracán categoría 1, generaron caída de árboles, postes, luminarias, techumbres y estructuras ligeras, principalmente en la capital del estado y en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, donde se concentró el mayor número de incidentes urbanos.

Pero en general, fueron 41 municipios, aunque en seis se concentraron el mayor reporte de afectaciones y cortes de energía eléctrica, cuyo servicio se restableció hasta las primeras horas del martes. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río fueron registrados más de 300 incidentes y persiste la bandera roja, con cierre a la navegación menor y restricciones para bañistas.

Autoridades reportaron afectaciones en al menos 41 municipios de Veracruz. Lourdes López

Los informes indican que al menos 300 personas reportaron daños en sus viviendas, principalmente por destechamientos. En la zona de Perote reportaron la caída de aguanieve, asociada a la masa de aire polar que impulsó al sistema frontal.

Protección Civil estatal desplegó brigadas para el retiro de árboles y estructuras colapsadas, así como para la evaluación de daños en viviendas y espacios públicos. La gobernadora Nahle informó que se mantiene la vigilancia preventiva, debido a que el sistema aún genera lluvias residuales y descenso de temperatura en regiones montañosas y costeras.

Autoridades reportaron afectaciones en al menos 41 municipios de Veracruz. Lourdes López

El núcleo del frente frío 41 continúa su desplazamiento hacia el sureste del país. Sin embargo, la masa de aire frío asociada mantendrá ambiente fresco, nublados y vientos moderados durante el resto del día, especialmente en la franja costera central.

El evento se suma a una temporada invernal marcada por frentes fríos de alta intensidad en el Golfo de México. Los expertos recomiendan continuar con la prevención, extremar precauciones ante posibles caídas de temperatura, suelo resbaladizo, y objetos inestables por los vientos remanentes.

RLO