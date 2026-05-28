Comercializadora Don Cacahuato obtiene por cuarto año consecutivo el Distintivo ESR®

La empresa Comercializadora Don Cacahuato recibió por cuarto año consecutivo el Distintivo ESR® (Empresa Socialmente Responsable), reconocimiento otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial a compañías que mantienen altos estándares en materia de responsabilidad social, ética y sostenibilidad.

Don Cacahuato es una empresa mexicana dedicada a la producción, comercialización y distribución de botanas y productos derivados del cacahuate. A lo largo de los años, la compañía ha consolidado su presencia en el mercado nacional mediante una estrategia enfocada en la calidad de sus productos, la innovación y el fortalecimiento de relaciones responsables con todos los actores de su cadena de valor.

La firma fue distinguida en la categoría de Empresas Grandes, consolidando así una trayectoria enfocada en fortalecer prácticas responsables en sus operaciones y en su relación con colaboradores, clientes, proveedores y comunidades.

Unidad de distribución de Comercializadora Don Cacahuato en sus instalaciones operativas durante el anuncio de su cuarto Distintivo ESR® consecutivo. Excélsior

El Distintivo ESR® es considerado uno de los principales referentes en México en evaluación de responsabilidad social empresarial, ya que analiza factores como calidad de vida laboral, ética corporativa, vinculación social, cuidado ambiental y desempeño dentro de la cadena de valor.

De acuerdo con la empresa, este reconocimiento representa más que un logro institucional, pues refleja una visión de negocio basada en el desarrollo sostenible y en la generación de valor social a largo plazo.

La estrategia de responsabilidad social de Comercializadora Don Cacahuato se sustenta en cuatro ejes: bienestar integral de los colaboradores, ética y gobernanza corporativa, protección del medio ambiente e impacto positivo en las comunidades donde opera.

La compañía señaló que estos objetivos son evaluados y fortalecidos de manera permanente, con la finalidad de consolidar una operación más sólida, humana y preparada para los retos futuros.