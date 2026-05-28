Ataque armado contra familia en Colima deja 3 muertos y 3 menores heridos

Una agresión armada contra una familia al interior de un domicilio ubicado en la calle Bosque del Congo, en el fraccionamiento Bosques del Sur de la capital del estado, dejó como saldo tres personas asesinadas y tres menores de edad heridos, durante una jornada de violencia registrada la noche de este miércoles en Colima.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes localizaron dentro del inmueble a tres personas sin vida, dos mujeres y un hombre, además de tres menores lesionados que fueron trasladados para recibir atención médica especializada.

Con este hecho, sumaron al menos ocho personas asesinadas con armas de fuego durante la jornada del miércoles en distintos municipios de la entidad. Horas antes, un hombre fue asesinado en el barrio de La España, en el centro de la ciudad de Colima, mientras que otro hombre murió tras ser atacado a balazos cuando circulaba en motocicleta en el municipio de Coquimatlán. Dos personas más fueron asesinadas en la colonia el Tívoli y uno más en la colonia El Mirador.

A cada uno de los eventos acudieron elementos de corporaciones federales, así como efectivos de la Policía Estatal, quienes desplegaron operativos en las zonas para tratar de localizar a los responsables.

Operativos de seguridad y avance de las investigaciones

La Fiscalía del Estado informó que personal ministerial, pericial y de investigación inició las diligencias correspondientes y la recolección de indicios para esclarecer los hechos.

En cada uno de los eventos se montó un operativo con elementos de seguridad federal, así como la policía estatal de Colima, sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre presuntos, responsables o personas detenidas relacionadas con estos hechos.