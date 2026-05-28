En Centro, Tabasco, detuvieron a 10 por venta ilegal de hidrocarburo

Durante un operativo realizado en Centro, Tabasco, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en apoyo a Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), catearon un inmueble con un saldo de 10 personas detenidas por la presunta venta ilegal de hidrocarburo.

En su reporte diario de resultados, el Gabinete de Seguridad informó que en este operativo se aseguraron 10 vehículos, cuatro motocicletas, dos cajas secas de tractocamión y 25 cilindros de gas.

Se detalló que, durante el miércoles 27 de mayo, las instancias que integran el Gabinete de Seguridad realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz.

En cumplimiento a tres órdenes de cateo en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez y Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, se aseguraron dos camiones, dos montacargas, mil 100 cajas y 5 mil piezas de medicamento controlado, relacionadas con el robo a una bodega en el Estado de México, el pasado 10 de mayo.

En la colonia Los Arcos, de San Felipe, en Baja California, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), de Fiscalía y Policía Estatal, en cumplimiento a una orden de cateo, detuvieron a una persona en compañía de dos menores de edad que contaban con alerta Amber en Estados Unidos.

Durante otra orden de cateo, en un inmueble de la alcaldía Iztapalapa, fueron detenidas cinco personas, entre ellas un menor de edad, además se aseguraron dos armas cortas, un cargador, 109 cartuchos y diversas dosis de droga.

En la colonia José María Morelos y Pavón, de la misma alcaldía capitalina, fue detenida una persona en posesión de 102 dosis de cocaína, 98 dosis de mariguana, mil 141 dosis de metanfetaminas y cuatro teléfonos celulares, al realizarse un cateo.