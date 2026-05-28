Casos Sinaloa y Chihuahua impactarán revisión del T-MEC, advierte experto

Los casos judiciales que involucran a los gobiernos de Sinaloa y Chihuahua podrían tener repercusiones directas en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, así como en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió Raúl Benítez Manaut, Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

Expuso que la discusión sobre presunta injerencia extranjera en los asuntos internos de México resulta contradictoria cuando se analiza el fenómeno del narcotráfico y sus vínculos internacionales.

¿Qué más injerencia extranjera que colombianos exportadores de cocaína, dándole cocaína a traficantes de Sinaloa?”, cuestionó Benítez Manaut al referirse a las redes transnacionales del crimen organizado.

El Doctor en Estudios Latinoamericanos defendió la actuación de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en la destrucción de un gran complejo utilizado para la producción de drogas sintéticas. A su juicio, las críticas dirigidas contra la mandataria podrían terminar fortaleciéndola políticamente.

Me da la impresión de que la Gobernadora estaba haciendo su trabajo”, afirmó. Además, destacó que “el fin se logró, una destrucción del laboratorio más grande que ha habido en México de productos químicos para producir drogas”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio, Benítez Manaut comparó la situación política actual con el desafuero promovido contra Andrés Manuel López Obrador en 2005 y consideró que los ataques contra la mandataria estatal podrían convertirla en una figura nacional y candidata presidencial.

La Gobernadora se está convirtiendo en la líder nacional de la lucha contra el narcotráfico y el gobierno, de forma ciega, la está inflando”, señaló.

Sobre el caso Sinaloa, cuestionó la falta de claridad de las autoridades federales respecto a la situación del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y subrayó que hay señales contradictorias en el combate al crimen organizado.

No nos queda claro ahora si Rocha tiene ficha roja, porque Harfuch dice que no sabe”, comentó.

El Investigador también alertó sobre el endurecimiento de la postura estadounidense frente al tráfico de drogas y el fortalecimiento de organizaciones criminales en la frontera sur. En ese contexto, destacó que el Gobierno de Guatemala ha incrementado la cooperación con Washington para contener el flujo de narcóticos.

El Cártel Jalisco se ha fortalecido en Chiapas por su entrada por Guatemala”, afirmó.

Para Benítez Manaut, los casos de Chihuahua y Sinaloa inevitablemente impactarán la relación bilateral debido a que Estados Unidos analiza estos temas bajo una óptica de seguridad nacional.

Es imposible que no se cruce eso, imposible, porque Estados Unidos piensa con una lógica de seguridad nacional”, dijo al referirse a la revisión del T-MEC.

El Académico agregó que seguridad, migración y comercio forman parte de una misma agenda estratégica para Washington. “Si queremos ser parte de una Norteamérica próspera donde haya muchas inversiones de Estados Unidos en México, ellos piden seguridad”, afirmó.

Finalmente, advirtió que las señales enviadas por el gobierno mexicano podrían generar desconfianza entre sus socios norteamericanos. “El gobierno de Estados Unidos va a pensar: ¿a qué están jugando los mexicanos?”, concluyó.