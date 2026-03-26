En sesión solemne, el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol rindió homenaje a Alberto de la Torre, quien se desempeñó como Presidente de la FMF de 2000 a 2006, en reconocimiento a su legado, liderazgo y contribuciones al desarrollo institucional y deportivo del futbol mexicano.

Alberto estuvo acompañado por su esposa, María de Lourdes Patricia Salcedo; sus hijos Sofía, Diego, Alberto y Juan Pablo de la Torre; así como por su yerno Andrés Urrea y su nuera Viviana Agnesi. También asistieron sus nietos Andrés Urrea, Sofía, Natalia, Diego, Cristóbal, Juan Jorge, Tessa, Anna, Juan Pablo, Santiago y Alberto de la Torre Agnesi.

El homenaje consistió en la develación de su retrato oficial como expresidente de la FMF, la entrega de una réplica conmemorativa, un jersey de la Selección Nacional y una fotografía institucional que evocó los momentos más representativos de su gestión al frente del organismo.

Reproducir FMF rinde homenaje a Alberto de la Torre por su legado institucional

El acto fue encabezado por el Comisionado Presidente de la FMF, Mikel Arriola, quien destacó la relevancia de la gestión de De la Torre en una etapa clave para la consolidación del futbol nacional.

Excélsior

“Hablar de Alberto de la Torre es hablar de liderazgo en momentos importantes, de decisiones que marcaron el rumbo de nuestra Federación y de una visión que contribuyó a fortalecer la estructura de nuestro futbol”, señaló Arriola.

“El legado de Alberto de la Torre es haber fortalecido la estructura de nuestro futbol, impulsar procesos de largo plazo y lograr hitos como el Campeonato Mundial Sub-17 de 2005, logro que impulsó el desarrollo de las fuerzas básicas del futbol mexicano y que sigue dando resultados hasta hoy”, expresó Arriola.

Por su parte, Alberto de la Torre agradeció el reconocimiento y destacó la importancia de la continuidad en el trabajo institucional.

Homenaje a De la Torre Excélsior

“El desarrollo del futbol no se construye únicamente con resultados inmediatos, sino con visión, estructura y compromiso a largo plazo”, expresó ante familiares, amigos e invitados especiales.

Al evento asistieron los integrantes del Comité Ejecutivo de la FMF: Ivar Sisniega, Iñigo Riestra, Fran Iturbide, Mariana Gutiérrez, Miguel Ángel Diez, José Vázquez y José Antonio Huizar, quienes reconocieron la trayectoria de De la Torre y su contribución al fortalecimiento del futbol mexicano.

Con este acto, la Federación Mexicana de Futbol refrenda su compromiso de reconocer a quienes han sido parte fundamental en la construcción de su historia, en un momento clave en el que México se prepara para recibir, por tercera ocasión, una Copa del Mundo.

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