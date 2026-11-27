La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó que la lesión que provocó la muerte de Dulce, estudiante de tercer grado de la secundaria Juan Pablo García ubicada en la capital de Zacatecas, fue ocasionada durante un partido de fútbol en las actividades de educación física.

“Un grupo de adolescentes, al llevar a cabo actividades de educación física, específicamente un juego de fútbol, una adolescente jalonea a otra, le da vuelta y la suelta, esto provoca que tenga una lesión, un trauma en la cabeza específicamente arriba de la frente, lo que de manera inmediata, ella asiente únicamente con la cabeza diciendo que se encontraba bien, posteriormente la pasan a otro lugar, donde la sientan y ella comienza a volver el estómago, es decir, comienza a vomitar y es cuando se le hace el llamado al 911 y arriba la ambulancia para ser trasladada posteriormente al Hospital General de Zacatecas”, detalló Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de justicia de Zacatecas.

Por estos hechos, fue detenida una de las compañeras de Dulce, señalada como probable responsable de las lesiones: “Se ha logrado la detención de una adolescente de 14 años, de nombre Allison, esto por el delito, hasta este momento de lesiones calificadas”, agregó Camacho Osnaya.

Además de la menor detenida, la Fiscalía mantiene abierta una investigación contra el personal docente y administrativo del plantel, para determinar omisiones y responsabilidades.

El cuerpo de Dulce fue entregado a su familia y los resultados forenses podrían modificar la clasificación del delito. Especial

“Y también hay una investigación abierta en contra del personal docente, queremos ser muy claros, muy firmes y muy objetivos: cero tolerancia ante cualquier situación, ya sea por un tema de omisión o un tema de deber de cuidado. En las próximas horas estaremos dando a conocer el resultado de la audiencia inicial que deriva la detención de la adolescente de 14 años”, indicó el fiscal Camacho.

El fiscal del estado hizo un llamado a los estudiantes para evitar riñas y conductas que pongan en riesgo su integridad o la de sus compañeros, al advertir que los menores pueden enfrentar responsabilidades ante la justicia a partir de los 12 años.

“Que piensen las cosas; a veces se hace muy fácil que tomar una decisión, el poder involucrarse en una situación, puede conllevar incluso a que rompan su vida, pueden llevar a hechos delicados. Vayamos a una de las intervenciones más agresivas que se tiene que es una detención, el sistema penal mexicano establece muy bien las edades en que un adolescente puede ser juzgado, que es de 12 a 17 años, pero las penas, las sanciones que puede alcanzar son hasta los cinco años de internamiento preventivo; incluso, cuando superen la edad de la adolescencia, es decir cuando ya superen los 18 años, si el hecho se cometió previo a esa edad, pueden incluso continuar bajo esta sanción”.

Tras el fallecimiento de Dulce, se practicó la necropsia de ley y el cuerpo fue entregado a sus familiares. La Fiscalía señaló que los resultados forenses podrían modificar la clasificación del delito atribuido a Allison y no se descartan nuevas detenciones conforme avancen las investigaciones.