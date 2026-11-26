Dulce Guadalupe Castruita Tovar, estudiante de tercer grado de la secundaria Juan Pablo García, ubicada en la capital de Zacatecas, murió este jueves tras caer al suelo de concreto en el gimnasio escolar el lunes pasado mientras disputaba un partido de futbol al ser jaloneada por una contrincante.

Su familia lamenta que la ambulancia haya sido llamada casi una hora después cuando Dulce empezó a vomitar, situación que originó que ingresara al hospital inconsciente y desde el lunes fuera diagnosticada con muerte cerebral.

Mi niña ya había muerto, desde el lunes. No nos habían dicho. Mi niña ya tenía dos días de fallecida, la seguían manteniendo con medicamento porque querían que donaran los órganos. Mi muchacha ya les había dicho que no, ellos seguían aferrados. Mi muchacha ayer habló que le quitaran los medicamentos, ellos no hicieron caso. Yo llego en la mañana, me dice mi hermana que no le han quitado ningún medicamento. Estaban aferrados a que donáramos los órganos", comentó Lidia de la Torre, abuela de Dulce.

Las autoridades aseguran que se aplicaron los protocolos de atención a accidentes, aunque su titular reconoció que Dulce ingresó al hospital a más de una hora de haberse registrado el golpe en la cabeza.

"El día lunes a las 11:45 de la mañana aproximadamente se reporta un accidente en el que resulta involucrada y lesionada Dulce Guadalupe Castruita Tovar. En ese momento ellos estaban realizando una actividad deportiva, un juego de futbol. A las 11:45 que sufre el accidente, el médico escolar, afortunadamente esa escuela es de las pocas que cuenta con médico escolar, aplicó las primeras medidas. Y tenemos datos que Dulce fue ingresada a las 13:10 prácticamente al Hospital General de Zacatecas", señaló Armando Delgadillo, secretario de Educación estatal.

Pero la familia de Dulce acusa que se demoró la atención.

"Que me ayuden a que saquen a la subdirectora, subdirectora, no directora, subdirectora; al dentista, que supuestamente es doctor, pero no es doctor, y al de trabajo social. Porque no está bien que aparte de lo que ya ha pasado le digan a la niña, a ver si alcanza a llegar o esperarme 45 minutos para poderme hablar una ambulancia y me entrega a lo que pasó", dijo Lidia de la Torre.

El gobierno del estado asegura que existe un seguro de apoyo a la familia.

“A la familia de Dulce Guadalupe. Brindaremos el apoyo y acompañamiento necesario a la familia, no únicamente en este caso, sino en cualquiera que involucre alguna situación tan penosa como esta”, afirmó Diana Saucedo, secretaria de Gobierno de Zacatecas.

Las autoridades educativas esperan los resultados de la investigación para deslindar responsabilidades administrativas.

El cuerpo de Dulce será entregado esta noche a sus familiares.

El funeral será privado y la familia solicitó respeto a su privacidad para despedir a la estudiante.