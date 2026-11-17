Ante las condiciones de presión y los riesgos emocionales que enfrentan policías, peritos y agentes ministeriales durante el desempeño de sus funciones, la Fiscalía General de la República (FGR) puso en marcha la formación de una red interna de apoyo psicológico, destinada a identificar situaciones de crisis y brindar atención inicial a los trabajadores de la institución.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, encabezó la Primera Jornada de Formación en la Acción para Personas Multiplicadoras en Salud Mental Laboral, un encuentro orientado a preparar a servidores públicos que fungirán como enlaces para detectar señales de afectación emocional entre sus compañeros y facilitar su atención especializada.

Durante la inauguración, Godoy Ramos señaló que el propósito es proporcionar herramientas que permitan enfrentar las exigencias del trabajo ministerial sin descuidar la estabilidad emocional ni el desarrollo profesional de quienes integran la dependencia.

La estrategia forma parte del programa ESPACIO, impulsado por la Unidad Especializada en Salud Mental Laboral (UESAM), adscrita al Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera.

Mediante esta iniciativa, la FGR busca establecer mecanismos de acompañamiento entre trabajadores, particularmente en aquellas áreas donde el personal está expuesto a hechos violentos, investigaciones complejas y situaciones que pueden generar desgaste psicológico.

María del Rosario Novoa Peniche, responsable del Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera, explicó que el proyecto contempla la participación voluntaria de servidores públicos que recibirán capacitación para convertirse en enlaces de salud mental dentro de sus respectivas áreas.

Precisó que el modelo está basado en el acompañamiento entre compañeros de trabajo y pretende consolidar una estructura institucional capaz de ofrecer orientación y apoyo emocional oportuno.

Por su parte, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), destacó que uno de los principales retos consiste en reconocer cuando un integrante de la institución atraviesa una situación emocional difícil, incluso si no solicita ayuda directamente.

El funcionario consideró fundamental desarrollar la capacidad de escuchar, identificar cambios de comportamiento y acercar alternativas de atención a quienes enfrentan problemas personales o laborales.

La jornada se desarrolló en el auditorio del Parque Nacional de la Justicia, ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, con participación presencial y virtual de servidores públicos adscritos a distintas regiones del país.

Durante el encuentro se realizaron ejercicios prácticos, evaluaciones y actividades de retroalimentación encaminadas a integrar la Red de Personas Multiplicadoras de Salud Mental Laboral.

Los participantes recibirán preparación para proporcionar primeros auxilios psicológicos, ofrecer contención emocional y canalizar a sus compañeros hacia servicios especializados cuando las circunstancias lo requieran.

Manuel de Jesús Gómez Rojas, titular de la Policía Federal Ministerial (PFM), reconoció que las primeras actividades de acercamiento han generado una respuesta favorable, especialmente entre policías y peritos que desarrollan labores de campo.

Explicó que estos servidores públicos enfrentan escenarios particularmente complejos y que contar con espacios para expresar sus experiencias representa una alternativa de apoyo frente a la tensión acumulada durante sus actividades.

A su vez, Mireya Lechuga Sánchez, responsable del programa ESPACIO, explicó que la figura de las personas multiplicadoras parte de un modelo de redes de apoyo, mediante el cual se pretende fortalecer los vínculos de confianza entre los integrantes de la institución.

Aclaró que la capacitación inicial constituye únicamente una etapa de un proceso que deberá mantenerse para consolidar los mecanismos de acompañamiento emocional.

En el encuentro también participaron Laura Ángeles Gómez, oficial mayor de la FGR; Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), y Pável Zárate González, docente encargado de la formación de multiplicadores.

Con este programa, la Fiscalía busca incorporar la prevención de riesgos psicosociales a sus actividades institucionales y establecer canales de atención para el personal que enfrenta situaciones de estrés, desgaste emocional o crisis derivadas de sus responsabilidades laborales.