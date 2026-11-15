FGR incinera narcóticos y cigarrillos en Chihuahua

En las instalaciones del Segundo Batallón de Infantería en Cuauhtémoc, Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizó la incineración de dos toneladas 558 kilos 624 gramos 32 miligramos de narcóticos y dos millones 299 mil 990 unidades de cigarrillos.

El organismo autónomo, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, indicó que también fueron destruidos con ese método diversos objetos del delito y diez unidades de narcótico.

Se detalló que entre los narcóticos incinerados se encontraban clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, mariguana, heroína y pastillas psicotrópicas.

Entre los narcóticos incinerados se encontraban clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, mariguana, heroína y pastillas psicotrópicas. Cortesía

Las sustancias ilegales fueron producto de las actuaciones realizadas por instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en Chihuahua, derivado de 141 investigaciones por delitos contra la salud, en sus distintas modalidades, en los municipios de Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Ojinaga, Parral y Chihuahua.

La incineración de los objetos de delito se realizó con la presencia del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua y representantes del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes constataron el peso y características de la droga.

En el evento estuvo presente Richard Urbina Vega, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI); autoridades militares y de la FGR en la entidad, así como de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la institución.