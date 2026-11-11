FGR recurrirá a universidades para capacitar a su personal en IA

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, recurrirá a las capacidades académicas de universidades públicas y particulares del país para fortalecer la capacitación y actualización de su personal encargado de investigar delitos y procurar justicia.

Para ello, la institución firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que articulará los conocimientos especializados, laboratorios e instalaciones de sus instituciones afiliadas para desarrollar programas de formación.

El acuerdo busca responder a las necesidades de profesionalización de los servidores públicos de la Fiscalía frente a los nuevos retos en materia de seguridad y procuración de justicia, entre ellos los relacionados con el uso de inteligencia artificial.

Durante la firma, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia, destacó que las universidades cuentan con especialistas e infraestructura que permitirán dar al convenio una dimensión nacional.

Señaló que la cooperación entre las instituciones de educación superior y las instancias públicas cobra sentido cuando contribuye a atender necesidades de la sociedad y fortalece las capacidades del Estado.

Por su parte, Godoy afirmó que el propósito del acuerdo es sumar conocimientos, capacidades operativas y experiencias para consolidar un sistema de procuración de justicia con mayor eficacia, profesionalismo, sentido humano y proximidad con la sociedad.

La fiscal sostuvo que las universidades son espacios fundamentales para el pensamiento crítico, la investigación científica, la innovación y la formación de profesionales, capacidades que consideró indispensables para la evolución del sistema de justicia.

Añadió que el convenio se alinea con el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, remitido al Congreso de la Unión, que contempla cuatro ejes: actuación basada en inteligencia, coordinación interinstitucional, profesionalización continua y respeto irrestricto a los derechos humanos.

La ANUIES informó que las instituciones participantes tienen presencia en todo el país y que las presidencias de sus distintas regiones llevarán los compromisos y programas a sus respectivas zonas de influencia.