Un automóvil deportivo Mazda MX-5, color rojo, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y realizó una maniobra entre vehículos, habría desencadenado la carambola que cobró la vida de Natasha Parra, estudiante de Psicología, en la carretera Mérida-Progreso.

El accidente ocurrió la tarde del jueves 19 de noviembre, a la altura del kilómetro 12, cerca de la comisaría de Xcanatún, donde seis vehículos terminaron involucrados en una cadena de impactos.

Excélsior

Videos difundidos en redes sociales muestran al Mazda rojo desplazándose a gran velocidad entre otros automóviles. De acuerdo con versiones recabadas sobre el percance, el conductor habría intentado rebasar a otras unidades y terminó impactando una camioneta Kia gris.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán estableció que el Mazda invadió el carril por el que circulaba la camioneta, cuya conductora perdió el control y atravesó el camellón central.

La Kia salió proyectada hacia los carriles contrarios y cayó sobre un automóvil MG blanco, conducido por Natasha Parra, quien murió en el lugar debido a la fuerza del impacto. La camioneta también chocó contra una unidad Chevrolet.

En tanto, el Mazda terminó volcado sobre la carretera. Otros dos vehículos, un Chevrolet Onix y un taxi Ford Fiesta, también se vieron involucrados en un choque secundario cuando sus conductores intentaron esquivar las unidades siniestradas.

Detienen a probable responsable

El fiscal general de Yucatán, Juan Manuel León León, confirmó que hay una persona detenida por estos hechos y que permanece a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras se integra la carpeta de investigación y se determina su situación jurídica.

Aunque en redes sociales circulan publicaciones que identifican a un hombre llamado Ricardo como el conductor del Mazda, las autoridades no han confirmado públicamente la identidad del detenido.

Familia exige justicia por Natasha

La muerte de Natasha provocó muestras de indignación y condolencias entre familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria.

La Universidad Anáhuac Mayab expresó sus condolencias por el fallecimiento de la joven, quien estudió Psicología en esa institución.

Sus familiares solicitaron públicamente que las autoridades esclarezcan las circunstancias del accidente, deslinden responsabilidades y apliquen la ley para evitar que el caso quede impune.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades penales correspondientes.