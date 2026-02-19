FGR recupera 6 millones por reparación de daño a favor del Estado Mexicano

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la reparación del daño por seis millones 300 mil 398 pesos a favor del Estado Mexicano, luego de comprobarse la responsabilidad penal de Alberto Treviño Rodríguez, administrador único de Viplast, S.A. de C.V., en los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable.

De acuerdo con las pruebas presentadas, la persona mencionada, en su carácter de administrador de una empresa del sector privado en dicha entidad, omitió el pago de los impuestos y declaró cantidades menores a las que legalmente le correspondían, pese a haber realizado actividades con terceros por un monto superior a 19 millones de pesos, ocasionándole con ello un perjuicio económico significativo al fisco federal.

Derivado de los actos de investigación, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro, aportó pruebas contundentes para que la autoridad judicial dictará además sentencia de seis años de prisión en contra de Treviño Rodríguez. Asimismo, se ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como amonestación pública.

SAT denunció a mil 63 delincuentes fiscales

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó al Senado que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a mil 63 delincuentes fiscales, involucrados en mil 61 denuncias por contrabando y acceso a sistemas, entre otros, y las autoridades judiciales vincularon a proceso a 228 personas, incluidas 22 personas servidoras públicas, 90 personas físicas y 116 personas físicas relacionadas con personas morales.

En el Informe de actividades que envió al Senado, el SAT precisa que de enero a diciembre del 2025, del universo de denuncias que ha presentado, las autoridades judiciales juzgaron culpables a 222 contribuyentes y fueron castigados con penas de hasta cuatro años de prisión, así como diversas sanciones, entrega de donaciones y reparación del daño hasta por cuatro millones 644 mil 668 pesos.

Se han emitido resoluciones a 19 personas servidoras públicas con sanciones que van desde trabajos comunitarios en favor de la sociedad hasta por nueve meses, donativos, cursos de sensibilización y multas con montos de hasta 70 mil pesos y de seis meses a cuatro años de prisión”, dice.

Precisa en el informe que “los principales delitos cometidos por los sentenciados están relacionados con el RFC, desobediencia y resistencia de particulares y falsificación de documentos”.

RLO