FGR capacita a policías municipales de La Paz para mejorar procesos

Elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Los Reyes La Paz fueron capacitados en la Actuación del Primer Respondiente y Flagrancia, con la finalidad de realizar detenciones y disposiciones ante la autoridad judicial de forma correcta.

El curso, realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), fue denominado “Capacitación a elementos de Seguridad Pública para la Actuación del Primer Respondiente y Flagrancia”, tiene la finalidad de dotar de elementos básicos suficientes para que el personal de seguridad afine los procedimientos en una detención.

“Vamos a tratar de ser muy insistentes para que ustedes se capaciten, para que puedan realizar los procedimientos jurídicos de las puestas que tengan que hacer ante un Ministerio Público", señaló la presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez.

Actividades teóricas y prácticas

En el acto de entrega de reconocimientos, el subdelegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Prisco Adelfo Cortés Cruz, explicó que el curso está dividido en dos partes; una teórica, en donde se abordan temas relativos a la flagrancia y la actuación del primer respondiente; la otra práctica, en la que se instruye al elemento a realizar el Informe Policial Homologado (IPH).

Foto: Especial

Este informe, detalló, es el documento con el que se materializa la puesta a disposición, ya que sin él no se puede proceder; “es un documento completo, en el que se establecen las circunstancias de la detención, desde que se tiene conocimiento del hecho hasta que es puesto a disposición del Ministerio Público”.

Y, advirtió, que no basta con que se haga la puesta a disposición, o se trabaje un caso, pero de no hacerlo de manera se da paso a la impunidad, “porque si se hace un mal trabajo, lo más seguro es que la persona pueda quedar en libertad”.

*DRR*