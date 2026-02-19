Ejecutan a policía en su día de descanso; estaba en un taller mecánico

Dos hombres murieron la tarde de este miércoles luego de un ataque a balazos en un taller mecánico ubicado en la colonia 3 de febrero, antes Fomerrey 51, en Monterrey, Nuevo León.

El hecho tuvo lugar antes de las 16:00 horas en el cruce de las calles 2da Privada y Constitución, donde un hombre de aproximadamente 40 años sufrió diversas heridas que acabaron con su vida en el sitio.

Una segunda víctima, un masculino de 26 años también recibió impactos de bala en diversas partes del cuerpo, y al arribo de los cuerpos de auxilio, pudo ser trasladado a un hospital de la localidad, donde finalmente se confirmó su deceso.

Trascendió que el hombre que murió en el lugar era policía activo del municipio de Monterrey, y se encontraba en su día de descanso.

Al lugar también llegaron elementos de Fuerza Civil y la Guardia Nacional, así como agentes periciales y ministeriales para acordonar el punto y recabar indicios como parte de las investigaciones del caso.

Muere policía en accidente automovilístico

Un elemento activo de la Policía de Monterrey murió la madrugada del pasado lunes en un aparatoso accidente vial registrado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El siniestro se reportó a las 04:47 horas en el cruce de las avenidas Nogalar y Universidad, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, sobre la avenida Universidad. De acuerdo con el informe preliminar de Protección Civil de Nuevo León, un vehículo Dodge Attitude de modelo reciente circulaba de sur a norte cuando presuntamente el conductor perdió el control debido al exceso de velocidad, impactando primero contra una jardinera y posteriormente contra un árbol ubicado frente al sector habitacional.

En el lugar, personal de la corporación estatal en coordinación con Protección Civil municipal confirmó el fallecimiento de Aarón Emmanuel Porras González, quien posteriormente fue identificado por la propia corporación como elemento activo de la Policía de Monterrey, quien se encontraba en su día de descanso.

Además, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia por el CRUM de la Secretaría de Salud a distintos hospitales. Alexis Martínez, de 21 años, fue llevado al Hospital General de Zona número 21 del IMSS; Damián Álvarez fue trasladado al Hospital Metropolitano; y Saúl Rodríguez, de 25 años, también ingresó al Hospital Metropolitano para recibir atención médica especializada.

El fuerte impacto provocó afectaciones en varios carriles de la avenida Universidad mientras se realizaban labores de auxilio y peritaje. Al sitio arribó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades, además de dar paso a los Servicios Médicos Forenses para el levantamiento del cuerpo.

jcp