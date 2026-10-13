Caza de criminales: FGR eleva recompensas hasta 60 millones de pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que se ofrecerán hasta 60 millones de pesos a quien o quienes proporcionen datos que lleven a la captura de delincuentes.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó que, para “determinar el monto de las recompensas, las personas integrantes del Comité deberán valorar de manera conjunta” criterios como la jerarquía, el nivel o la importancia dentro de la organización delictiva, así como la relevancia de las actividades que realiza.

También se considerará la “trascendencia y/o impacto social entendida bajo los parámetros de afectación excepcional a los valores sociales, políticos y de convivencia del Estado mexicano aplicables a la impartición de justicia; considerando la relevancia, el impacto y las características particulares del hecho que motiven el ofrecimiento de la recompensa”.

Para establecer el monto de las recompensas, se instalará un comité integrado por las fiscalías especializadas de Control Competencial; de Control Regional; en materia de Delincuencia Organizada; en materia de Delitos Electorales; en materia de Combate a la Corrupción; en materia de Derechos Humanos; de Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, y de Asuntos Internos.

En estos casos, “tendrán la calidad de invitados permanentes las personas titulares de la Oficialía Mayor, de la Agencia de Investigación Criminal y del Órgano Interno de Control”.

El acuerdo señala que el comité tendrá las facultades de analizar y aprobar las propuestas de ofrecimiento de recompensas, así como determinar la procedencia del pago con base en los informes y elementos de valoración que le sean presentados por los titulares de cada fiscalía especializada. Asimismo, determinará, “cuando corresponda, la distribución del monto de la recompensa entre las personas que hayan proporcionado información”.

Uno de los puntos importantes de las reglas de operación es que el agente del Ministerio Público de la Federación que reciba la información establecerá comunicación con la persona a quien deba entregarse la recompensa, resguardando en todo momento su confidencialidad.

En cada caso, la información será validada cuando se haya corroborado “y contribuya de manera directa y efectiva al desarrollo de la investigación”. Cuando ello ocurra y se deba pagar la recompensa, los datos del informante se mantendrán bajo la más estricta reserva y confidencialidad y “en ningún caso y en ninguna circunstancia se dará a conocer públicamente el nombre o datos de identificación de la persona que proporcione la información”.