Ernestina Godoy encabeza la primera carrera atlética organizada por la FGR

Como parte de las actividades para promover el ejercicio, la convivencia familiar y la salud física y mental de las personas servidoras públicas, se llevó a cabo la Primera Carrera Atlética de la Fiscalía General de la República (FGR), de 5 y 10 kilómetros, y una caminata de 3 kilómetros, en la primera sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Con la participación de mil 500 personas, de las cuales el 56% fueron mujeres, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, les dio la bienvenida y agradeció su asistencia a dicha actividad, organizada para estimular el ejercicio, el trabajo en equipo y la disciplina, optimizar el rendimiento laboral y favorecer la cohesión institucional.

Excélsior / FGR

A las 07:30 de la mañana de este sábado, 845 mujeres y 655 hombres, servidores públicos de todas las unidades, deportistas, personal administrativo y de las fiscalías, de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tomaron sus lugares en la línea de salida.

Reproducir La FGR reunió a mil 500 personas en su primera carrera atlética en Chapultepec, con pruebas de 5 y 10 kilómetros y una caminata de 3 kilómetros.

Ernestina Godoy Ramos dio la señal y las primeras en salir fueron las 224 personas inscritas en la carrera de 10 kilómetros. A los pocos minutos, el banderazo de salida fue para las 794 participantes en la carrera de 5 kilómetros y, finalmente, para las 482 personas que prefirieron la caminata.

Excélsior / FGR

Con un tiempo de 36 minutos y 45 segundos, un representante de la Oficialía Mayor cruzó primero la meta en la categoría de 10 kilómetros, entre aplausos y gritos. Le siguieron un competidor de la Policía Federal Ministerial (PFM) y otro funcionario de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).

En la rama femenil, el primer lugar fue para una elemento de la Policía Federal Ministerial, quien recibió el trofeo de manos de la titular de la FGR; el segundo lugar también fue para una representante adscrita a la misma corporación y el tercer lugar, para una corredora del Órgano Interno de Control (OIC).

Excélsior / FGR

A los pocos minutos se escucharon porras para las mujeres que en ese momento llegaban a la meta después de recorrer 5 kilómetros.

El primer lugar fue para una joven adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC); el segundo lugar fue para una servidora pública de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) y el tercero, para una representante de la Oficialía Mayor.

Excélsior / FGR

En la rama varonil, el primero en cruzar la meta fue un trabajador del Centro Federal de Inteligencia. La terna de ganadores la completaron los inscritos de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

Excélsior / FGR

En el evento hubo asistencia permanente de personal de Protección Civil y paramédicos, sin que se registrara algún incidente.