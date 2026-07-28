FGR investiga derrame tóxico en Naco, Sonora

El coordinador Estatal de Protección Civil, Daniel Gámez Martínez, anunció que agentes y peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) llegaron a la zona del derrame tóxico de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio que generó una empresa minera y transportista en el municipio de Naco, Sonora, para iniciar una carpeta de investigación y deslindar las responsabilidades.

En la conferencia de prensa semanal, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reconoció la rápida atención de los funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al recalcar que esta última instancia será la encargada de emitir el dictamen resolutivo sobre posibles daños a las poblaciones cercanas, la flora, fauna y fuentes de agua, en la región donde ocurrió el derrame.

La Profepa informó que el derrame fue de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio, un químico que de acuerdo con especialistas es altamente peligroso, corrosivo y tóxico, porque puede causar quemaduras graves, liberar gases mortales y dañar la ecología; esta sustancia se utiliza en la industria minera para la separación de minerales.

“Inmediatamente nos abocamos en Protección Civil a atender, lo primero fue retirar el material que pudiera generar afectaciones, informamos al Gobierno Federal y el personal de Profepa y Semarnat está en el sitio haciendo sus labores; agentes de la Fiscalía General de la República también está ahí y es por eso la investigación ya está en el ámbito de la federación”, dijo el coordinador de Protección Civil.

Fue el sábado a las 10 de la noche cuando un tren de Ferromex cargado con químicos de la mina de Cananea, descarriló tres de sus vagones a la altura del Rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, Sonora; derramando 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio, que de acuerdo con el alcalde Lorenzo Villegas alcanzó cuerpos de agua y expidió gases tóxicos, por lo que fue necesario evacuar a decenas de familias que habitan cerca de la zona del accidente.