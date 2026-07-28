Aguascalientes refuerza la coordinación en seguridad en sus 11 municipios

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la sesión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz con la participación de autoridades del gabinete estatal y representantes de los 11 municipios de la entidad, con el fin de consolidar estrategias operativas y preventivas en beneficio de las familias locales. Durante el encuentro celebrado en el Palacio de Gobierno, se analizaron los resultados de las acciones de vigilancia que se despliegan diariamente en todo el territorio estatal para combatir la delincuencia y fortalecer la cohesión social.

En el marco de la estrategia integral, se revisaron programas enfocados en la prevención del delito, la recuperación de espacios públicos, el fomento de la cultura de la denuncia y el fortalecimiento del tejido comunitario. Asimismo, la mandataria estatal anunció que el Gobierno del Estado continuará equipando a las corporaciones de seguridad con infraestructura especializada, tecnología de vanguardia y capacitación permanente para optimizar las tareas de inteligencia, monitoreo y respuesta oportuna.

Durante la reunión, Tere Jiménez destacó la responsabilidad compartida entre las distintas corporaciones: “Seguiremos trabajando todos los días para proteger a las familias y mantener a nuestro estado como uno de los más seguros del país. La seguridad es un compromiso que asumimos con total responsabilidad y que requiere del esfuerzo conjunto de todas las corporaciones para que Aguascalientes siga siendo el mejor lugar para vivir, trabajar e invertir”.

A la sesión asistieron representantes del Poder Judicial, de la 14/a. Zona Militar, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y mandos de la seguridad pública estatal y municipal.