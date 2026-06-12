FGR atrae el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, ante ineficacia en Veracruz

La investigación por la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán, ocurrida el 2 de junio en Nanchital, pasó oficialmente al ámbito federal luego de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solicitara la carpeta el 10 de junio y la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmara su entrega dos días después.

Con la atracción, la Fiscalía General de la República asume la conducción del caso, mientras la fiscal estatal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre asegura que su institución mantendrá diligencias paralelas y coordinación con la Federación.

La desaparición de Guzmán —registrada en video y difundida ampliamente en redes sociales— provocó un despliegue conjunto de fuerzas estatales y federales, aunque sin resultados públicos sobre su paradero.

La fiscalía veracruzana sostiene que se han recuperado cámaras, tomado declaraciones y analizado el material audiovisual del momento del secuestro, pero no ha informado de personas identificadas, líneas fortalecidas ni hallazgos de búsqueda.

Organizaciones de periodistas y colectivos de la región señalan que la atracción federal confirma lo que el propio historial reciente del estado ya advertía y es que la capacidad local para investigar crímenes contra la prensa está rebasada, y la intervención de la FGR es menos un gesto de coordinación que un reconocimiento de esos límites.

"ÉL ERA AMIGO DE TODO EL MUNDO"

"Lo recuerdo como una persona alegre, de relajo, amiguero, o sea, no puedo entender la situación que estamos padeciendo porque, que yo sepa, él era amigo de todo mundo; nunca tuvimos conocimiento de que tuviera algún tipo de enemistad”. Así es como el reportero Luis Ángel López Valdez es recordado por su padre.

Él siente que está en un sueño, aún no puede creer lo que le ha pasado a su hijo, a quien describe como alguien que siempre buscaba ayudar a las personas que lo necesitaban.

“Su principal enfoque de estar ahí donde él estaba era ayudar a personas que estaban más vulnerables que él. Sentía que al dedicarse al medio había manera de ayudar o proteger a personas que podían haber sido abusadas, o que caían en una fase de riesgo, con ciertas situaciones”, afirmó.

López Valdez, además de ser periodista veracruzano, era el subdelegado de la Cruz Ámbar en Poza Rica; y fue asesinado la madrugada de este jueves 11 de junio, en el centro de la ciudad, al norte del Estado de Veracruz.

Además de ser reportero era voluntario en la Cruz Ámbar, en las inundaciones que afectaron a miles de personas en Poza Rica, en octubre pasado, él fue uno de los rescatistas.

"En la inundación anduvo trabajando con los de Protección Civil; anduvo con los de rescate; y videos que nos muestran que se metía a la zona de riesgo: el hecho de escuchar a alguien pidiendo auxilio en las profundidades del agua a él le valía; solo se amarraba un lazo y se aventaba.", explicó su padre.

El reportero veracruzano se sentía tranquilo con la labor que desempeñaba. Sin embargo, sí solicitó protección a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), una vez que tuvo una situación con policías Estatales.

Cuando su padre le pedía que se cuidara, él respondía:

“Yo no soy tonto no me voy a meter a la boca del lobo, yo se cómo ando, yo s´r que ando bien, no tengo porqué cuidarme de nadie porque no ando haciendo nada malo”, dijo. La fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, afirmó en una conferencia de prensa que están investigando el caso, para lo cual solicitaron unos videos que circulan en redes sociales, en donde se observa a Luis Ángel corriendo y a una persona tras él. Además, dijo que se investiga en su teléfono si concertó alguna reunión.