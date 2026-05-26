¡Vota por el Aeropuerto Internacional de Tulum en los World Travel Awards 2026!

El Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” fue nominado a los World Travel Awards 2026 en la categoría Mexico & Central America’s Leading Airport, reconocimiento que distingue a las terminales aéreas más importantes de la región por su infraestructura, conectividad y experiencia para los viajeros.

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La nominación coloca al aeropuerto como una de las nuevas puertas de entrada al Mundo Maya y al Caribe mexicano, consolidando su papel estratégico en el turismo nacional e internacional.

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A través de esta convocatoria, Grupo Mundo Maya invitó al público a participar y respaldar al aeropuerto con su voto, destacando el crecimiento y la relevancia que ha adquirido la terminal desde su inauguración.

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Los interesados pueden escanear el código QR difundido en la campaña oficial para emitir su voto y apoyar al Aeropuerto Internacional de Tulum en esta competencia internacional.

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