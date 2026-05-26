Ariadna Montiel vincula al PAN con presuntas irregularidades inmobiliarias

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, de encubrir y proteger la red de corrupción vinculada con el llamado “cártel inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes 26 de mayo, Montiel Reyes señaló que en los gobiernos panistas de esa demarcación se permitió un esquema de presuntas irregularidades relacionadas con permisos de construcción, desarrollos habitacionales y autorizaciones fuera de norma.

Reproducir Ariadna Montiel

La dirigente morenista afirmó que el PAN “convirtió el cártel inmobiliario en una red de corrupción” en la capital del país y sostuvo que Jorge Romero Herrera “no tiene autoridad moral” para hablar de legalidad o combate a la corrupción debido a los señalamientos contra exfuncionarios y exalcaldes panistas presuntamente vinculados con ese caso.

Asimismo, acusó al PAN de intentar desviar la atención de las investigaciones relacionadas con corrupción inmobiliaria mediante ataques políticos contra Morena y el gobierno federal.

En respuesta a preguntas de reporteros, Ariadna Montiel Reyes reiteró que Morena mantendrá una postura de combate a la corrupción y revisión de posibles irregularidades vinculadas con administraciones panistas.

“Son delincuentes defendiendo a delincuentes”, declaró la presidenta nacional de Morena al referirse a las acusaciones contra integrantes del PAN relacionados con el caso del llamado “cártel inmobiliario”.