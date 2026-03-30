“Mi papá no era un criminal”, familia de mexicano muerto bajo custodia de ICE exige justicia

Familiares del mexicano José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años, encontrado muerto el pasado 25 de marzo al interior del centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), en Adelanto, California, demandaron justicia y el esclarecimiento de las causas.

Durante la conferencia de prensa ofrecida por autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el Consulado General de México en Los Ángeles, la señora Antonia Tovar advirtió que su marido no debió perder la vida de esa manera.

“Y queremos que mi esposo tenga justicia, porque él no merecía morir así. Él era un hombre muy trabajador y muy responsable y no me ha dejado nada más el dolor a mí, dejó dolor en mis hijos, a su madre y a sus hermanos”, expresó con la voz entrecortada.

El señor José Guadalupe, quien habló con su esposa apenas minutos antes de su fallecimiento, era originario de Guanajuato y tenía al menos 25 años viviendo en los Estados Unidos, donde nacieron sus dos hijos Gloria y José, quienes también exigieron justicia a la administración federal, responsable de la operación de estos centros de detención.

“Lo que le pasó a mi papá es muy doloroso. Creo que mi familia y yo merecíamos saber la verdad de lo que le pasó a mi papá. Quiero justicia para mi papá y quiero justicia para todas las familias que han pasado por esta situación de perder a un ser querido”, advirtió Gloria.

Quiero justicia para mi papá y para todas las familias que han perdido a alguien porque pues no es una manera para perder a una persona que a uno quiere. Mi papá es una buena persona, un buen papá. No era un criminal. Era un trabajador incansable”, aseguró por su parte José Ramos.

José Eduardo Arias, abogado de la familia, rechazó el señalamiento de ICE de que el señor José Guadalupe Ramos era un “criminal” porque tenía un cargo de posesión de sustancias controladas y por el cual estaba acudiendo a la Corte para declarar.

También acusó a la oficina federal de revictimizar al mexicano por no informar a su familia sobre las causas de su muerte, cuando ya han transcurrido cinco días de los hechos.

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JCS