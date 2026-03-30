SEP digitaliza trámites profesionales; podrán hacerse en línea y en menos tiempo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en marcha una plataforma digital para realizar en línea cinco trámites de la Dirección General de Profesiones, con lo que se eliminan filas y se reducen tiempos de espera para las y los profesionistas del país.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo informó que entre los servicios que ya pueden gestionarse completamente en línea se encuentran la constancia de no sanción, constancia de pasante, constancia de título en trámite, vinculación de CURP a la cédula profesional y el duplicado de cédula profesional.

Los trámites pueden realizarse a través del portal oficial tramitesprofesiones.sep.gob.mx sin necesidad de acudir de manera presencial, lo que representa un avance en la simplificación administrativa y la eliminación de intermediarios.

De acuerdo con la dependencia, la digitalización permite reducir en 70 por ciento los requisitos documentales y acortar los tiempos de respuesta de hasta 90 a un máximo de 15 días hábiles.

La plataforma fue desarrollada en coordinación con áreas tecnológicas del gobierno federal, con el objetivo de ofrecer un sistema seguro, eficiente y accesible para las personas usuarias.

Por su parte, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, señaló que esta medida responde al aumento en la demanda de estos servicios, que pasó de 2 mil 869 trámites en 2024 a 3 mil 654 en 2025.

Para acceder a los servicios digitales, las y los profesionistas deben contar con Llave MX, e.firma vigente y una tarjeta bancaria para realizar el pago correspondiente.

Finalmente, la SEP indicó que continuará impulsando la digitalización de trámites para mejorar la atención y facilitar el acceso a servicios públicos.