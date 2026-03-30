Trabajadoras del hogar exigen seguridad social y salarios dignos en CDMX

Con el objetivo de visibilizar y dignificar la labor de las trabajadoras domésticas, el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizaron este lunes 30 de marzo, día en que se conmemora el día internacional de las trabajadoras del hogar, un evento en el parque Abraham Lincoln, en la colonia Polanco, para buscar promover salarios justos, seguridad social, jornadas dignas y la formación laboral ante la desigualdad.

“Estamos conmemorando el día internacional de las trabajadoras del hogar y haciendo esta activación para difundir los derechos de las trabajadoras, como el registro al Instituto Mexicano del Seguro Social, y nos acompaña el IMSS para que todas las trabajadoras que lleguen aquí y se quieran inscribir con sus empleadores, les estamos dando información”.

Dijo Marcelina Bautista, directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar.

Comentó que en la República mexicana existen 2.3 millones de trabajadoras del hogar; de esta cifra, el 90% son mujeres y tienen un sueldo promedio entre 300 y 320 pesos diarios.

“Nosotras a partir de ahí creamos un tabulador salarial, donde categorizamos estas actividades que se hacen en los hogares, por ejemplo, lavado, planchado, cocina, cuidado de menores, cuidado de adultos mayores; cada categoría tiene un costo diferente, además de eso se suma el pago diario del IMSS”.

Comentó que el parque Abraham Lincoln es un punto estratégico para concientizar a las trabajadoras domésticas sobre sus derechos, y donde se colocó una pancarta denominada “Dignómetro”.

Jornada informativa del IMSS en el parque Abraham Lincoln, Polanco, donde trabajadoras del hogar recibieron asesoría sobre registro, derechos laborales y seguridad social Excélsior

“Nosotros creamos esta herramienta justo para medir las formas de violencia laboral que viven las trabajadoras del hogar y nos está preocupando mucho esta violencia que están viviendo, porque más que un trabajo plenamente digno, están viviendo trabajo con violencia.

También hemos visto que las trabajadoras del hogar son despedidas por pedir seguro social, son despedidas porque ya no quieren trabajar de planta, son despedidas porque no aceptan trabajar los domingos y salir cada 15 días.

Para nosotras no hay esa libertad”, finalizó Marcelina Bautista.

Módulo del CACEH en parque Abraham Lincoln, Polanco, donde trabajadoras del hogar recibieron información sobre capacitación, derechos laborales y acceso a seguridad sociaimss Excélsior

El trabajo doméstico está regulado por la Ley Federal del Trabajo y por el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

De los 2.3 millones de trabajadoras domésticas que desempeñan esta labor en nuestro país, tan solo 60 mil cuentan con seguro social.

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