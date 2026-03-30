Crisis de residuos afecta a 14 municipios de Hidalgo tras cierre de relleno en Tula

Un total de 14 municipios de Hidalgo permanecen en situación crítica ante la falta de un sitio para la disposición final de residuos sólidos, luego de la suspensión de operaciones del relleno sanitario de Tula desde el pasado 19 de marzo.

De acuerdo con autoridades ambientales estatales, el cierre se originó tras detectarse una falla en la celda activa. Aunque inicialmente se contempló una revisión técnica, un dictamen posterior confirmó que la infraestructura había llegado al final de su vida útil, imposibilitando su continuidad.

La situación ha dejado sin una solución inmediata a los municipios que dependían de este espacio para el manejo de sus desechos, lo que ha generado presión en los sistemas locales de recolección.

Pese a la magnitud de la crisis, información oficial indica que solo dos de los 14 municipios han solicitado la habilitación de sitios temporales para depositar residuos, mientras el resto continúa a la espera de alternativas.

Hasta ahora, las autoridades mantienen gestiones para definir opciones que permitan restablecer el servicio, sin que se haya concretado una solución que atienda de fondo la problemática.