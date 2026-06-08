Enfrentamiento entre familia y policías deja cinco detenidos; denuncian abuso de autoridad

Cinco integrantes de una familia, entre ellos una mujer, fueron detenidos tras un enfrentamiento con policías municipales en la colonia Santa María del Pueblito en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Los familiares de los arrestados denunciaron presunto abuso de autoridad, allanamiento de morada y el uso de armas de fuego por parte de los oficiales.

Los hechos quedaron registrados en video

En las imágenes se observa cómo varios policías intentan detener a un hombre mientras una mujer les pide que no se lo lleven. Posteriormente, dos jóvenes aparecen con maderos y uno de ellos golpea a un oficial.

Durante el altercado se escuchan detonaciones de arma de fuego, mientras los integrantes de la familia corren y son perseguidos por los elementos policiales.

En otro momento, un joven que llegó al lugar en motocicleta intentó impedir la detención de una mujer, por lo que también fue sometido y arrestado.

Asimismo, uno de los hombres que inicialmente había sido asegurado corrió hacia su domicilio, pero fue alcanzado y sacado por los oficiales.

Reproducir

Otro familiar intentó evitar una detención y también fue asegurado.

De acuerdo con los familiares, todo comenzó cuando policías realizaron una revisión a una motocicleta en la que se encontraban dos jóvenes.

Nayle, familiar de los detenidos, aseguró que uno de ellos es menor de edad y que los oficiales actuaron de forma agresiva desde el inicio de la intervención.

Mi cuñado y mi primo iban a la farmacia, iban a abordar la motocicleta, entonces llegaron los oficiales, les cerraron el paso. Estaba mi primo arriba y mi cuñado abajo; entonces llegan y mi cuñado es menor de edad, llegan, lo amagan y lo empiezan a revisar", relató.

La mujer sostuvo que los familiares intentaron impedir la detención debido a que consideraban que se trataba de un abuso de autoridad.

"Les digo yo que eso no se puede, que eso es un delito, un abuso de autoridad y más con un menor de edad. Me empiezan a decir que es una inspección de rutina, que no es ilegal porque están haciendo su trabajo", señaló.

Además, afirmó que los policías ingresaron a la vivienda sin autorización y que incluso apuntaron con un arma a uno de sus familiares.

"Llega otro oficial, llega muy agresivo, mi esposo se empieza a defender, le saca una pistola, él con mi bebé en brazos, le saca una pistola y se la pone en la cabeza, y le quitan a la niña. Mi esposo se mete y el oficial hasta adentro lo corretea y lo trae a golpes", denunció.

Los familiares también acusaron a los policías de allanamiento de morada y de realizar disparos durante el operativo.

"Se metieron hasta adentro, lo que es allanamiento de morada, sin ningún papel. Hicieron detonaciones de arma de fuego hacia mi esposo, fueron tres detonaciones. Lo único que quedó fue esto porque los oficiales agarraron los casquillos y se los llevaron", aseguró Nayle.

Por su parte, las autoridades reportaron que durante los hechos un policía resultó lesionado con una fractura en un brazo, presuntamente tras recibir un golpe con un madero.