Fallece Gabriel Cué Sacre, destacado líder ganadero de Oaxaca

Gabriel Cué Sacre, reconocido líder pecuario y figura política y social de la Cuenca del Papaloapan, falleció la mañana de este viernes en la Ciudad de México.

Originario de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, Cué Sacre presidió durante casi tres décadas la Unión Ganadera Regional de la Zona Norte del estado, desde donde impulsó el desarrollo del sector agropecuario y promovió iniciativas como el Tianguis Ganadero de la Cuenca.

Tío de Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, fue también padre de Paola, Clara, Gabriela y Gabriel Sacre Navarro.

Sus restos fueron trasladados a su ciudad natal, donde la Unión Ganadera y representantes del sector pecuario preparan un homenaje para reconocer su trayectoria y legado en la región.