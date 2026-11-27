Unos mil 530 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de 12 caracoles, viajarán en 35 autobuses, desde el Centro de Integración del Desarrollo del Emprendimiento y Capacitación Integral (CIDECI), hacia la Ciudad de México para sostener encuentros con grupos de madres buscadoras.

Este viernes sostuvieron reuniones privadas con varios colectivos de Madres Buscadoras de Chiapas. Se espera que la salida a la CDMX sea este sábado a partir de las 17:00 horas, cuyos integrantes del EZLN se han concentrado desde el jueves por la tarde en la también Universidad de la Tierra, sin tener encuentros con los medios de comunicación.

La gira hacia el centro del país no será una marcha, y tampoco un mitin político, sino una “Gira por la Vida. Capítulo México: Encuentro Abrazo con Familias Buscadoras”. Por lo que esperan llegar a la CDMX el domingo 29 de noviembre, y se instalarán en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes.

Los milicianos de los 12 caracoles esperan celebrar el 33 aniversario de la aparición del EZLN fuera de Chiapas, por lo que se quedarán hasta el 1 de enero de 2027, y posteriormente viajarán a Oaxaca, Puebla, Querétaro, Jalisco y Veracruz.

La reunión con Madres Buscadoras será con integrantes provenientes de 27 entidades federativas, entre ellas: Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Colima, Michoacán, Querétaro, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Chiapas, entre otras.

El EZLN buscará abrazarlas y escucharlas durante los encuentros, pero no mencionó si se unirán a la búsqueda de los desaparecidos.

A casi 33 años de la aparición del EZLN en Chiapas, hoy cuenta solamente con una fuerza política, y el entonces subcomandante Marcos es ahora identificado como el Capitán Marcos.