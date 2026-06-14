Exservidora pública es sentenciada por cohecho; logran devolución de 85 mil pesos a abuelito

Una exservidora pública fue sentenciada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el delito de Cohecho a dos años de prisión en Durango.

La mujer identificada como Deisy Mercado Castro se desempeñaba como secretaria de Acuerdos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el municipio de Gómez Palacio y aprovecho el cargo para obtener un beneficio económico indebido.

La víctima había ganado un laudo laboral y la sentenciada acompañó a la afectada a realizar el cobro de los recursos y se apropió de manera indebida de 85 mil pesos.

Derivado de las investigaciones, la Fiscalía en Combate a la Corrupción obtuvo una orden de aprehensión en contra de la imputada, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.

Durante la audiencia, la sentenciada solicitó la terminación anticipada del proceso mediante procedimiento abreviado.

Una vez verificados los requisitos legales, el órgano jurisdiccional dictó sentencia condenatoria e impuso una pena de dos años de prisión, la restitución de los 85 mil pesos a la víctima y una multa de 18 mil 249 pesos con 84 centavos.

Así como la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por tres años.