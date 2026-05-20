México quiere convertir la crisis del gusano barrenador en impulso exportador

Por Cassandra Garrison

La principal asociación del sector cárnico de México anunció este martes que busca duplicar las exportaciones de carne de vacuno a Estados Unidos en 2027, con el objetivo de compensar las pérdidas ocasionadas por el cierre de la frontera al ganado mexicano debido al brote del gusano barrenador.

En los primeros cuatro meses del año, los envíos de carne de vacuno mexicana al mercado estadounidense crecieron 23%, de acuerdo con directivos del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne). La mayor parte de las exportaciones corresponde a carne fresca.

Impacto del Gusano Barrenador en México Estrategia de Exportación y Control Sanitario | Mayo 2026 $1,800 MDD Pérdidas en Ganadería $2,300 MDD Valor Exp. Carne (2025) 25,107 Casos Totales (Nov-May) Cambio en Modelo de Negocio Animales Vivos: Exportación al norte suspendida por cierre de frontera hace 1 año. Valor Agregado: Productores obligados a retener, alimentar y procesar carne localmente. Meta 2027: Duplicar las exportaciones de carne procesada para compensar pérdidas. Tendencia: Incremento del 23% en exportación de carne fresca en el 1er cuatrimestre. Focos de Infección Activa Estados Críticos: Veracruz y Puebla concentran el mayor número de casos activos. Zona Sur: Chiapas mantiene el histórico más alto de infecciones. Zona Norte: Tamaulipas, NL y SLP bajo dispersión preventiva de moscas estériles. Especie: Preocupación por aumento de casos en perros (primer reporte en CDMX).

Exportaciones de carne alcanzaron 2 mil 300 millones de dólares

Durante 2025, las exportaciones de carne de vacuno a Estados Unidos aumentaron 10.6%, hasta alcanzar un valor aproximado de 2 mil 300 millones de dólares, según cifras del organismo.

“Lo hemos incrementado. Si se puede duplicar, estaría excelente”, declaró a Reuters Macarena Hernández, directora general de Comecarne.

Hernández explicó que el sector ve en la exportación de carne procesada una alternativa para enfrentar la suspensión del comercio de ganado en pie, aunque reconoció que los volúmenes aún son reducidos porque la transición apenas comienza.

El cierre fronterizo ha generado pérdidas por 1 mil 800 millones de dólares

La frontera de Estados Unidos permanece cerrada al ganado mexicano desde hace aproximadamente un año, mientras México intenta contener la expansión del gusano barrenador, una plaga que avanzó desde Centroamérica y ha afectado a las industrias ganadera y cárnica de ambos países.

La interrupción obligó a un cambio estructural en la cadena productiva. Los ganaderos que normalmente exportaban animales vivos ahora deben retenerlos, alimentarlos y procesarlos en territorio nacional antes de enviarlos como carne, un ciclo que suele durar hasta 18 meses.

Según Comecarne, el cierre ha provocado pérdidas por alrededor de 1 mil 800 millones de dólares para el sector ganadero mexicano.

México acumula más de 25 mil casos de gusano barrenador

Desde noviembre de 2024, México ha registrado 25 mil 107 casos de gusano barrenador, de los cuales 1 mil 190 permanecen activos, de acuerdo con datos oficiales actualizados al 17 de mayo.

Aunque Chiapas concentra el mayor número acumulado de casos, actualmente Veracruz y Puebla reportan la mayor cantidad de infecciones activas.

El gobierno también confirmó en abril un caso en un perro de la Ciudad de México, lo que evidenció la expansión de la plaga hacia nuevas zonas.

Avanza planta de moscas estériles en Chiapas

Como parte de la estrategia para contener el brote, México trabaja en coordinación con autoridades estadunidenses para dispersar moscas estériles en estados del norte como Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, así como en una franja de amortiguamiento ubicada a unos 89 kilómetros al sur de Texas.

Dashboard: Crisis del Gusano Barrenador Estatus Fronterizo Ganado en pie: SUSPENDIDO Carne procesada: AUTORIZADO Vigilancia: Reforzada por USDA y SENASICA. Impacto Financiero $1,800 MDD Pérdidas estimadas en el sector ganadero por retención de hato y costos de engorda local.

Uno de los proyectos clave es una nueva planta de producción de moscas estériles en Chiapas, cuya construcción presenta un avance de 75% y que, según el gobierno mexicano, comenzará a operar a finales de junio.