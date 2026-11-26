La reapertura de la frontera de Estados Unidos a la exportación de becerros en pie procedentes de México tiene relación directa con el aretado del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), “porque la trazabilidad es un factor de competitividad muy importante para dar confianza a nuestros socios comerciales”, afirmó Gabriel Ayala Borunda, director general de Salud Animal del SENASICA.

Durante el 4.º Simposio Internacional sobre Identificación y Trazabilidad Animal, organizado por la CNOG, el funcionario del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), destacó que a través del SINIIGA se puede identificar de inmediato el origen de un caso de Gusano Barrenador del Ganado y dar garantías de que la exportación a Estados Unidos se hace de manera segura.

Subrayó que la respuesta sanitaria descansa en el sector productivo, porque el trabajo de ubicar y contener la plaga, parte del apoyo de los ganaderos y los acopiadores, mientras que la función del Gobierno de México se cumple con el apoyo de las autoridades estatales y del sector organizado.

En este sentido, reconoció el gran apoyo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), encabezada por Homero García de la Llata, para tener instalado a nivel nacional un eficaz sistema de trazabilidad.

“Las plagas y enfermedades no se erradican solamente con el trabajo de los gobiernos; se erradican fundamentalmente con la participación de los productores y los industriales”, manifestó.

4.º Simposio Internacional sobre Identificación y Trazabilidad Animal CNOG

Por su parte, José Ulises García Romero, director de Movilización Nacional del SENASICA, respondió a quienes piden eliminar el arete del SINIIGA, que todo el control sanitario se ancla en este identificador: “Si no hay un arete, ¿dónde le vinculas una prueba de tuberculosis?, ¿dónde vinculas una prueba de brucelosis?”.

“He visto en redes sociales quitar el identificador. Entonces yo pregunto: ¿y qué vamos a hacer?, ¿cómo le vamos a dar identidad?, ¿cómo saber cuál es la vida de este animal, cómo fue tratado, si recibió vacunas, de dónde a dónde se movió? Yo no entiendo otra alternativa”, externó.

Resaltó la utilidad práctica del sistema en los puntos de verificación, porque cuando hay duda sobre un arete, los inspectores consultan en línea si corresponde a la unidad de producción o al prestador de servicios ganaderos de origen.

“Las diferentes medidas que hemos implementado de manera conjunta con SINIIGA, entre los gobiernos estatales y los engordadores, representan la única manera en que nosotros podemos garantizar la sanidad de los animales, de los alimentos y de los productos”, advirtió.

José Ulises García Romero reconoció que la gran mayoría de los ganaderos cumple, “el 99 por ciento de las movilizaciones cumplen”, y el 1 por ciento restante “es el que pone en riesgo el estatus nacional, el que nos puede cerrar mercados”.

Ante esta situación, llamó a respaldar a quienes trabajan de forma adecuada, “porque la mayoría de la gente que conoce el sistema trata de cumplir”.

Informó que de enero a octubre de 2026 los puntos federales de verificación registraron más de 15 millones de inspecciones de cabezas de bovino, y que estos datos son los que revisan las autoridades de otros países para constatar el origen del ganado mexicano.

El arete es un sistema de identificación, trazabilidad y sanidad del ganado. Ernesto Méndez

En su oportunidad, Homero García de la Llata, presidente de la CNOG, indicó que las posiciones de la autoridad sanitaria confirman el valor de un sistema que los propios ganaderos operan y financian en más de mil ventanillas en todo el país.

Puntualizó que la confiabilidad del sistema es condición para sostener el comercio exterior del sector, porque “si no tenemos este sistema de trazabilidad confiable, nuestras exportaciones al mundo se van a caer”.

En el Simposio Internacional sobre Identificación y Trazabilidad Animal, reiteró su convocatoria a productores y comercializadores a sumarse al fortalecimiento del SINIIGA, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, el SENASICA y los gobiernos estatales.