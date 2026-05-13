Américo Villarreal agradece apoyo de la presidenta Sheinbaum y de la Marina al desarrollo de Tamaulipas

- Atestigua hundimiento del ex buque “Onjuku”, proyecto para crear un arrecife artificial para el crecimiento de flora y fauna marina en el Sistema Arrecifal de Tamaulipas.

Matamoros, TAMPS. - Al participar en la ceremonia de hundimiento controlado del ex Buque de Investigación Oceanográfica “Onjuku”, que presidió vía remota la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció a la jefa del Estado Mexicano el gran impulso que ha dado a Tamaulipas “para beneficio de México y de los mexicanos”.

Reconoció el trabajo que realiza cotidianamente la Marina Armada de México para brindar seguridad, desarrollar procesos de integración social y ofrecer atención médica en áreas prioritarias a las y los tamaulipecos, además del trabajo permanente que ejecuta en las costas de la entidad.

hundimiento del ex buque “Onjuku Excélsior

Este hundimiento controlado —ejecutado aproximadamente a 27.8 kilómetros al este de la costa del Mezquital, Tamaulipas— forma parte de las acciones emprendidas por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en el marco del desarrollo de los cuatro Sistemas Arrecifales Artificiales y un Museo Subacuático en los litorales del país.

A bordo del Buque ARM “Papaloapan”, el gobernador Villarreal Anaya acompañó en esta ceremonia al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles -anfitrión del evento-; a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; y al embajador de Japón en México, Kozo Honsei. En su intervención, el mandatario tamaulipeco señaló en el enlace con Palacio Nacional:

hundimiento del ex buque “Onjuku Excélsior

“Como siempre, Presidenta, un gusto saludarla a usted con mucho aprecio, con mucho cariño desde las aguas del Golfo de México, sobre las costas tamaulipecas, que tanta historia han contribuido a nuestra nación para mantenerla soberana, independiente y libre.

“Y que nos da mucho gusto que ahora, siempre con el apoyo de la Marina Armada de México en nuestras costas, aparte de brindarnos seguridad, procesos de integración social, atención médica en áreas prioritarias, y ahora con esta nueva acción, los hundimientos que van a procurar estos arrecifes artificiales para beneficiar principalmente a los pescadores ribereños”.

hundimiento del ex buque “Onjuku Excélsior

Agradeció el apoyo permanente que otorga la Marina-Armada de México a Tamaulipas, así como el respaldo del gobierno de la presidenta Sheinbaum para el desarrollo de Puerto del Norte, en Matamoros. “Así que estamos siempre muy agradecidos con el Gobierno Federal que usted preside, Presidenta, por el gran impulso que le está dando a la entidad de Tamaulipas para beneficio de México y de los mexicanos”.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, los cuatro Sistemas Arrecifales y el Museo Subacuático fomentan el desarrollo económico, protegen el medio ambiente, resguardan y fortalecen los Intereses Marítimos Nacionales y dan un destino final a los buques de la Armada de México.

hundimiento del ex buque “Onjuku Excélsior

En este contexto, con más de 40 años de servicio, el ex buque “Onjuku”, que fue construido por Uchida Shipbuilding Co. Ltd., Ise, Japón, hoy cumple con su última misión: crear un arrecife artificial para proveer un hábitat, refugio y crecimiento de flora y fauna marina en el Sistema Arrecifal de Tamaulipas.

En su intervención, el almirante secretario de Marina expresó que esta institución ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad, la protección ambiental y el fortalecimiento del Poder Marítimo Nacional, “no solo mediante la seguridad y vigilancia marítima, sino también impulsando proyectos precisamente como el Sistema Artificial de Tamaulipas, razón por la cual agradecemos al Gobierno de esta bella entidad, así como a la Universidad Autónoma de Tamaulipas”.

Agregó que “este acto representa mucho más que el hundimiento controlado de un buque. Representa la visión de un país que transforma el acero en vida. Que entiende que desarrollo y sostenibilidad deben avanzar juntos. Y que reconoce que proteger el mar es proteger el futuro de México”.

Posteriormente, con el acompañamiento vía remota de la presidenta de la República desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el almirante secretario de Marina activó a distancia los explosivos desde el Buque ARM “Papaloapan” (A-411), a fin de lograr un hundimiento controlado de la embarcación.

Derivado de lo anterior, el ex buque “Onjuku” quedó posado en el fondo marino como pecio, implementando el señalamiento marítimo correspondiente para mantener la seguridad en la navegación.

Durante su vida útil en la Armada de México, el ex buque “Onjuku”, mismo que puede traducirse como “lugar de morada” o “lugar de descanso”, fue donado por Japón en 1977 y tuvo como misión efectuar cruceros de investigación científica, oceanográfica y pesquera en sus distintos campos: físico, químico, biológico, geológico y topohidrográfico, coadyuvando al cumplimiento de la misión y atribuciones de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto del Sistema Arrecifal Artificial a nivel nacional en los estados de Sonora, Tamaulipas, Michoacán y Colima, concebido como Parque Temático Submarino, tomando en cuenta que los arrecifes artificiales son estructuras incorporadas al ambiente acuático, especialmente marino, posicionadas estratégicamente, que incrementan y protegen los Intereses Marítimos Nacionales.