Una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) movilizó este jueves a elementos de Protección Civil al municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a las 16:40 horas sin que se reportaran personas lesionadas.

Al sitio se movilizaron elementos de la corporación estatal, así como municipal y de seguridad de Pemex.

Protección Civil de Nuevo León precisó que el fuego ocurrió en un ducto de 250 metros lineales y descartó riesgos para la población.

Por su parte, Petróleos Mexicanos aseguró que el fuego registrado se debió a un incendio en un pastizal cercano al transporte de Pemex Logística en la localidad de Las Palomitas.

De igual manera descartó riesgos para la población y personas heridas o fallecidas.

Además, aseguró que a las 17:24 horas la situación quedó controlada.