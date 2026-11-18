Un túnel de aproximadamente 300 metros, presuntamente relacionado con una toma clandestina de combustible, fue localizado en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Aluminio y Cerámica, en el lugar se desplegó un operativo con personal de Pemex, Salvaguardia Estratégica, Guardia Nacional, Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, autoridades de la alcaldía y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

La zona permanece acordonada mientras se realizan las investigaciones para determinar el origen y las características de esta posible conexión ilegal.