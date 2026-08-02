Evacúan toda una comunidad por simulacro de riesgo volcánico en Colima

Como parte de un simulacro por riesgo volcánico fue evacuada La Becerrera, la comunidad habitada más cercana al Volcán de Fuego de Colima.

El simulacro realizado el fin de semana, contempló una hipótesis de erupción de gran magnitud del coloso.

El operativo se activó tras un escenario ficticio elaborado por el Comité Científico Asesor, que planteó una erupción de tipo pliniana.

A partir de esa hipótesis, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, ingresaron a la localidad, ubicada a casi 8 kilómetros en línea recta del cráter, para ejecutar la evacuación preventiva.

Alejandro Rodríguez, director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil, explicó que el simulacro tuvo como finalidad evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones y de la propia población ante una contingencia volcánica.

Simulacro en Colima Foto: Abraham Acosta Martínez

"El objetivo general es identificar la operatividad de las diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno y evaluar la participación de la población, que conozca sus rutas de evacuación y los procedimientos que debe seguir", señaló.

La Becerrera se encuentra a 35 kilómetros al norte de la capital de Colima, colinda con el estado de Jalisco y está situada en la zona montañosa del estado, actualmente la habitan cerca de 300 habitantes, pero en el simulacro también participaron visitantes y personas de paso.

Como parte del despliegue fue instalado un puesto de mando en el jardín principal de la comunidad, donde se realizó un censo de los habitantes y un registro de personas con enfermedades o condiciones de vulnerabilidad para priorizar su atención durante el traslado.

Fernando Fajardo, comisario de la comunidad, consideró que estos ejercicios permiten que la población esté preparada para una emergencia real.

"Si llega a pasar algo de verdad, ya sabemos lo que tenemos que hacer", expresó.

Los propios habitantes coincidieron en que los simulacros les permiten reaccionar con mayor rapidez.

María Mejía señaló que estas actividades son necesarias debido a que La Becerrera es una comunidad expuesta al riesgo volcánico.

Mientras que Claudia Liliana explicó que las familias ya saben que, ante una alerta, deben tener lista su mochila de emergencia con documentos personales y abordar las unidades de evacuación asignadas.

Recordó además que, tras las erupciones registradas en años anteriores, la población ha tomado mayor conciencia sobre la importancia de atender las indicaciones de las autoridades.

Por su parte, María Elena Ricardo, habitante de la comunidad, recordó el temor que han vivido los pobladores cuando el Volcán de Fuego de Colima ha entrado en fases eruptivas en años anteriores.

"Cuando ha tronado nos asustamos muy feo y no hallábamos ni en qué salir", agregó.

El convoy de las fuerzas federales con los habitantes de La Becerrera fue trasladado a un refugio temporal habilitado a 11 kilómetros al sur de la comunidad, fuera del perímetro de riesgo.

En el lugar, personal de Protección Civil y del sector salud realizó revisiones médicas, toma de signos vitales, entregó alimentos y desarrolló actividades de prevención y apoyo comunitario.

Marisol, una de las personas evacuadas, aseguró que desde su llegada recibieron atención médica y fueron canalizados a los comedores del albergue.

Después de una hora y media de operaciones, La Becerrera quedó completamente deshabitada como parte del ejercicio, permaneciendo únicamente un dispositivo de seguridad para resguardar las viviendas.