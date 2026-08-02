Ejecutan a abuelito que trabajaba como recepcionista de un hotel

Tres hechos violentos ocurridos en un lapso de pocas horas en los municipios de Tula de Allende, Tezontepec de Aldama y Progreso de Obregón, en Hidalgo, dejaron un saldo de dos personas asesinadas y un hombre lesionado por arma de fuego, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial en la región.

El caso más reciente se registró en la comunidad de Montecillos, en Tula de Allende, donde un adulto mayor que trabajaba como recepcionista de un hotel fue atacado a balazos dentro del establecimiento. La víctima murió en el lugar, mientras que los responsables lograron escapar antes del arribo de policías y servicios de emergencia.

Horas antes, en la localidad de Cruz de Mangas, municipio de Tezontepec de Aldama, un hombre fue encontrado sin vida dentro de una vivienda. El cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició las diligencias para esclarecer el homicidio.

En Progreso de Obregón, un hombre resultó herido por disparos en una pierna durante la tarde del sábado. Paramédicos lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, el lesionado no proporcionó información sobre el agresor ni sobre las circunstancias del ataque.

Las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil de cada uno de los hechos y dar con los responsables.

Golpean a ladrón durante la Feria de los Angelitos

Un hombre fue retenido, golpeado y desnudado por un grupo de comerciantes y asistentes luego de ser señalado como presunto responsable de intentar robar mercancía en un puesto semifijo instalado en la Feria de los Angelitos, en el municipio de Tulancingo.

Según los primeros reportes, el individuo habría intentado sustraer diversos productos de uno de los puestos ubicados en el área ferial, situación que fue advertida por el comerciante afectado, quien pidió apoyo a personas que se encontraban en el lugar.

En cuestión de minutos, varias personas impidieron que el sospechoso escapara y comenzaron a agredirlo físicamente. Durante el altercado, el hombre fue despojado de parte de su ropa mientras era golpeado por la multitud.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para controlar la situación, rescatar al presunto implicado y ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para evitar actos de justicia por propia mano y denunciar los delitos ante las instancias competentes, ya que las agresiones cometidas por particulares también pueden constituir conductas sancionables por la ley.