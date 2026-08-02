Se descarrila tren de carga en Colima

Un tren de carga que había partido del puerto de Manzanillo se descarriló al mediodía de este domingo en la comunidad de Madrid en el municipio de Tecomán, Colima, a un costado del balneario conocido como El Ojo de Agua, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron 12 vagones los que se salieron de la vía férrea, lo que provocó la movilización de corporaciones de emergencia y de seguridad para atender el incidente y asegurar el perímetro mientras se realizan las maniobras para retirar las unidades afectadas y restablecer la circulación ferroviaria.

Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes establecieron un operativo para resguardar la zona, impedir el ingreso de personas ajenas a las labores de atención, salvaguardar la integridad de la población y prevenir el robo del material transportado.

Hasta la tarde de este domingo no se habían dado a conocer las causas que originaron el descarrilamiento.

Personal de la empresa ferroviaria inició las labores para evaluar los daños en la infraestructura y retirar los vagones siniestrados, trabajos que podrían extenderse durante varias horas.