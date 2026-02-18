Eventos masivos: la nueva prueba de fuego para la logística del e-commerce en México, señalan desde iMile

Ante picos de demanda explosivos y ventanas de tiempo reducidas, la capacidad de entrega se ha convertido en el nuevo campo de batalla para la competitividad.

Con más de 67 millones de mexicanos comprando en línea —lo que representa cerca del 16 % del retail nacional según la AMVO—, la base de consumidores digitales exige rapidez, visibilidad y certeza absoluta, incluso en compras de último minuto motivadas por eventos. Este comportamiento convierte a la última milla en un factor crítico, donde cualquier falla no es solo un costo operativo, sino una amenaza directa a la lealtad del cliente. Estudios globales indican que más del 50 % de los consumidores abandona una marca tras una mala experiencia de entrega.

Ana Rangel, Manager de Marketing y Relaciones Públicas en iMile Delivery México, señala este cambio paradigmático: "El consumidor digital cambió las reglas del juego. Hoy no solo compra por precio, sino por la confianza de saber cuándo y cómo llegará su pedido, especialmente en eventos masivos donde el tiempo es un factor determinante".

Esta presión se intensifica con la proyección de que el valor del e-commerce en México crecerá de $74,000 a casi $177,000 millones de dólares para 2026. Para sostener este crecimiento en un entorno de inmediatez, las empresas están acelerando la adopción de tecnología, automatización y analítica predictiva para anticipar picos de demanda, optimizar rutas en tiempo real y garantizar comunicación proactiva.

La logística, por tanto, ha dejado de ser un área de soporte para convertirse en una palanca estratégica central. "El crecimiento obliga a las empresas a evolucionar. Ya no se trata de mover más paquetes, sino de hacerlo de forma eficiente, confiable y alineada a las expectativas del consumidor digital", agrega Rangel.

El futuro inmediato exigirá que las empresas superen estas "pruebas de estrés" logísticas mediante inversión en tecnología y optimización de procesos. En el nuevo e-commerce mexicano, la inmediatez confiable ha dejado de ser un valor agregado para convertirse en la exigencia básica de supervivencia.