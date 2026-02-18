¿Cuánto ahorrará el gobierno con la reforma para eliminar pensiones y cuándo se enviará?

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó que la reforma para eliminar privilegios de pensiones millonarias en el gobierno significará un gran ahorro para el erario.

En este sentido, la mandataria reiteró que la medida solo es para exaltos mandos del gobierno y no para los trabajadores que cuentan con contrato. De acuerdo con la jefa de Estado se estima que por estas acciones se estarán ahorrando cinco mil millones de pesos.

Se estima un ahorro de alrededor de cinco mil millones de pesos los que suponemos se van a ir a programas de bienestar", agregó la exjefa de gobierno de la Ciudad de México.

Damián mencionó los tres principales principios que abrazan la reforma. Pavel Jurado

¿Cuándo será enviada la minuta?

Sheinbaum Pardo reveló que los siguientes días se van a afinar los últimos detalles y el lunes enviarán la iniciativa al Congreso para su discusión.

Por su parte, Esthela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo federal, detalló que la iniciativa con proyecto de decreto va dirigida a reformar el artículo 127 de la Constitución Política en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

En este contexto, Damián mencionó los tres principales principios que abrazan la reforma, los cuales tienen que ver con la austeridad republicana, el humanismo mexicano y la responsabilidad financiera.

En cuanto a qué sectores estará dirigida la enmienda, la conejera mencionó que principalmente será para:

Organismos descentralizados.

Organismos descentralizados. Empresas públicas del Estado.

Fideicomisos públicos.

Empresas de participación estatal.

Banca de desarrollo.

Reproducir

fdm